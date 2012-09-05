Во многих автомобилях крутящий момент заднего моста, а также толкающие и тянущие усилия воспринимаются задними рессорами. Соответствующая конструктивная схема известна под названием привода Гочкиса. Легковые автомобили с приводом Гочкиса всегда имеют полуэллиптические рессоры, которые жёстко прикреплены к рессорным подушкам на картере заднего моста и шарнирно соединены своим передним концом с рамой шасси.

Привод Гочкиса требует применения рессор, которые под нагрузкой принимают форму, близкую к плоской. Рессоры, естественно, деформируются при значительном скручивании и обладают тем преимуществом, что в известной мере предохраняют детали трансмиссии, колёса и шины от действия ударов. Рессоры весьма напряжены при выполнении этой функции — смягчение дорожных толчков и противодействие моменту, создаваемому задним мостом; особенно напряжены коренные листы, и их всегда следует делать из высококачественной рессорной стали. Пришло время менять резину на авто? В компании Битайр здесь вы найдете высококачественную шинную продукцию по доступным ценам.

Диагональные связи. В автомобиле, в котором усилия тяги и торможения воспринимаются центральной толкающей трубой, а задние рессоры соединены с рамой через серёжки, задний мост подвергается значительному изгибающему моменту, когда одно из задних колёс преодолевает на дороге большое препятствие, а также в том случае, когда действует лишь один из задних тормозов. Такие изгибающие моменты обычно воспринимаются диагональными связями между рессорными подушками или кронштейнами тормозов на картере заднего моста с одной стороны и передним концом либо промежуточной точкой по длине толкающей трубы — с другой. Связи обычно изготовляются из труб и могут быть выполнены либо с шарнирным креплением обоих концов, либо шарнир может быть предусмотрен только сзади, а спереди к трубе приваривается стержень с резьбой, который проходит через отверстие в ушке крепления толкающей трубы и крепится с обеих сторон гайками. В автомобиле Бюик, имеющем толкающую трубу и заднюю подвеску на винтовых рессорах, связи представляют собой штампованные из стали швеллеры с полками, повёрнутыми наружу. Связи прикреплены к картеру заднего моста вместе с опорами рессор.