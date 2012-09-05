Среди обилия предложений от строительных компаний, возводящих новое жилье, можно выделить несколько комплексов, пользующихся более высокой популярностью. Именно в них предпочитают приобретать квартиры жители города. Почему это происходит, причины интереса покупателей к этим объектам постараемся выяснить в этой статье.
Полностью оправдывает свое громкое имя
Уже на стадии закладки фундамента, жилой комплекс Адмирал в Воронеже стал испытывать наплыв людей, желающих здесь поселиться после завершения строительных работ. Застройщик имеет репутацию добросовестного партнера, всегда выполняющего взятые обязательства перед клиентами. Позитивные стороны объекта можно перечислить в нескольких пунктах:
Район очень удачен в плане экологической чистоты. В пешей доступности находятся ухоженные многочисленные парки, скверы, сама обстановка в окрестностях способствует хорошему отдыху после напряженного трудового дня.
- Проект предусматривает расположение на цокольных этажах парикмахерских и магазинов, аптеки и спортклуба. Совсем неподалеку находятся детские сады, образовательные учреждения. Семьям любого возраста есть, чем заняться в непосредственной близости от места проживания.
- Целесообразно купить квартиру в Воронеже без посредников именно в этом месте, благодаря наличию удобной транспортной инфраструктуры. Паркинг на сотни мест значительно облегчит повседневную жизнь владельцев автомобилей.
- Микрорайон тихий, спокойный, по статистическим данным криминогенная обстановка достаточно спокойная. Планируется создание собственной охранной системы, способной пресечь попытки проникновения посторонних лиц.
- Наконец, нужно обратить внимание на удачную планировку квартир в этих домах. Проектное решение соответствует самым современным требованиям эргономики. Инженерные коммуникации продуманы таким образом, чтобы обеспечить комфортный уровень температуры в самые сильные морозы.
Как искать альтернативу
Конечно же, в крупном городе существуют столь же достойные предложения. В качестве разумной альтернативы вполне можно обозначить жилой комплекс Пароход в Воронеже, расположенный на Ростовской улице. Прилегающую территорию планируется оградить, провести масштабные ландшафтные, озеленительные мероприятия. Первые новоселы смогут въехать сюда уже в начале 2018 года. Ждать совсем недолго — привлекательная стоимость квадратных метров способствует активному росту продаж.
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