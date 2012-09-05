Среди обилия предложений от строительных компаний, возводящих новое жилье, можно выделить несколько комплексов, пользующихся более высокой популярностью. Именно в них предпочитают приобретать квартиры жители города. Почему это происходит, причины интереса покупателей к этим объектам постараемся выяснить в этой статье.





Полностью оправдывает свое громкое имя

Уже на стадии закладки фундамента, жилой комплекс Адмирал в Воронеже стал испытывать наплыв людей, желающих здесь поселиться после завершения строительных работ. Застройщик имеет репутацию добросовестного партнера, всегда выполняющего взятые обязательства перед клиентами. Позитивные стороны объекта можно перечислить в нескольких пунктах:

Район очень удачен в плане экологической чистоты. В пешей доступности находятся ухоженные многочисленные парки, скверы, сама обстановка в окрестностях способствует хорошему отдыху после напряженного трудового дня.

Проект предусматривает расположение на цокольных этажах парикмахерских и магазинов, аптеки и спортклуба. Совсем неподалеку находятся детские сады, образовательные учреждения. Семьям любого возраста есть, чем заняться в непосредственной близости от места проживания. Целесообразно купить квартиру в Воронеже без посредников именно в этом месте, благодаря наличию удобной транспортной инфраструктуры. Паркинг на сотни мест значительно облегчит повседневную жизнь владельцев автомобилей. Микрорайон тихий, спокойный, по статистическим данным криминогенная обстановка достаточно спокойная. Планируется создание собственной охранной системы, способной пресечь попытки проникновения посторонних лиц. Наконец, нужно обратить внимание на удачную планировку квартир в этих домах. Проектное решение соответствует самым современным требованиям эргономики. Инженерные коммуникации продуманы таким образом, чтобы обеспечить комфортный уровень температуры в самые сильные морозы.





Как искать альтернативу

Конечно же, в крупном городе существуют столь же достойные предложения. В качестве разумной альтернативы вполне можно обозначить жилой комплекс Пароход в Воронеже, расположенный на Ростовской улице. Прилегающую территорию планируется оградить, провести масштабные ландшафтные, озеленительные мероприятия. Первые новоселы смогут въехать сюда уже в начале 2018 года. Ждать совсем недолго — привлекательная стоимость квадратных метров способствует активному росту продаж.

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