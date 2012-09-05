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Предотвращение и управление навязчивыми азартными играми

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Казино внедряет программу самоисключения, которая позволяет игрокам легко ограничивать или блокировать их доступ к нашему сайту;

Казино реализует функцию, которая позволяет игрокам устанавливать максимальную сумму депозита;

Казино предоставляет игрокам легкий доступ к их сводке ставок и истории игр или внесения депозитных средств в пользу казино в любое время через раздел «Моя учетная запись».

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