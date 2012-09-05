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Привет из прошлого
27 Декабря 2018
Теги: авто

На одном из стендов среди огромных грузовиков мы увидели старого знакомого - маленький вездеход с угловатой кабиной, который напомнил о недавнем прошлом.

Multicar Spezialfahrzeuge - единственная автомобильная компания бывшей ГДР, которая сохранилась до нынешних времен и успешно торгует своими универсальными машинами на европейском рынке. Ее модель «26», предстааленная в Амстердаме. со всеми ведущими колесами и широкопрофильными одинарными шинами может выполнять множество функций. Для нее создан обширный ряд приспособлений, кузовов и оборудования, с помощью которого маленький вездеход превращается в помощника фермера, дорожного строителя, ремонтника.

В былые времена марка Multicar была хорошо известна в СССР. Ныне для российских потребителей эти машины слишком дорога. Правда, и технические параметры у них совсем иные. 4-цилиндровый турбодизель IVECO, отвечающий требованиям Евро-2, с рабочим объемом 2,5 литра и мощностью 84 л.с. способен разогнать автомобиль на шоссе до скорости 80 км/ч. В то же время минимальная скорость передвижения равна всего 0,5 км/ч.

В Нидерландах парк маленьких UNIMOG'OB, как здесь называют Multicar, насчитывает несколько десятков тысяч машин. Несомненно, одна из причин их успеха заключается в высоком качестве изготовления, недаром компания Multicar недавно была удостоена сертификата качества ISO 9001.


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тут были комменты. RIP!






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