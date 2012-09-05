Салон сходу «берет» обилием молодежных тонов. Да, здесь не соскучишься! Серый велюр пестрит синими вставками, а дисплей центральной консоли при повороте ключа вспыхнул кислотно-салатовым цветом. Сама консоль совмещает в себе функции управления аудио и кондиционером и отделана «под титан», что в ансамбле с черным Торпедо дополняет общий техно-стиль. Ничего лишнего, все под рукой, и взгляд сразу уловил обилие пустующих ниш, кап- холдеров и карманов. А вот тут определенно прошлись японские кудесники — ну кто другой смог бы уместить сразу два ящичка разных объемов в обычном бардачке? Удобный трехспипевый руль расположен близко к водителю, на спортивный манер. Вылет баранки фиксированный, и колонка регулируется только по наклону. Под полукруглым козырьком разместилась «глазастая» панель приборов.

В попытках занять удобную позицию обнаруживаешь, что кресло имеет внушительный диапазон регулировок — продольно до 210 мм, и 38 мм по высоте. Галерка вселяет оптимизм при длительной поездке двух взрослых пассажиров, но рассчитывать на большее не приходится. Багажное отделение из стандартных 267 литров при сложенных задних сиденьях увеличивается до 1044-х — показатели далеко не рекордные, но многим понравится легкость погрузки и ровный пол вровень с порогом двери. А для тех, кто хочет сэкономить на гостинице, можно сложить и передние сиденья, превратив салон в двуспальную кровать. Но, надо признаться, что жесткость, присущая объятиям анатомических кресел, ненароком намекает о том, что девушка мам досталась с характером. И вся игрушечность салона — нс более чем эмоциональный парафраз ушедшего детства. «Вжик- вжик!» — и наше знакомство плавно переходит в свидание.