Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Прицепной состав




Прицепной состав
4 Сентября 2017
Теги: авто

В 1974 г. парк полуприцепов составил 1,745 млн. (табл. 13), а с прицепами и полуприцепами, предназначенными специально для перевозки контейнеров, более 2 млн. ед., или 9,1% от общего парка грузовых автомобилей и 172% от парка автомобилей тягачей. За последние 8 10 лет годовое производство прицепного состава находилось на уровне 92 ПО тыс. шт., или 5,7—5,8% от парка прицепов и полуприцепов.

По типам кузовов преобладающими в парке и производстве являются: фургоны—66% в парке и 64,5% в производстве; платформы — 14,7 и 16,5%; цистерны —5,8 и 4,6% и самосвалы — 3,6 и 4,2%. За последние годы отмечается устойчивая тенденция увеличения длины прицепного состава. Так было произведено прицепного состава длиной более 12 м. При этом на группы с длиной 12—13 м соответственно приходилось (в %): 3,0; 2,3; 64,6; 70,8; 50,2. С длиной более 13 м 31,7%.

На грузовых автомобилях малой грузоподъемности также широко применяется заказное оборудование, в том числе 63% автомобилей производства 1973 г. имели автоматическую коробку передач, 84%—двигатель V —8, 64% — усилитель тормозов, 2^/0' усилитель рулевого управления, 29%—кондиционеры, 63% —радиоприемник и т.д.

Часто практикуется навязывание покупателю так называемого заказного дополнительного оборудования, которое дает дополнительную прибыль как при продаже, так и при обслуживании автомобилей. Это оборудование при обслуживании и ремонте, как правило, требует специальных приспособлений и квалифицированной рабочей силы.


.

тут были комменты. RIP!






Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Грузовые автомобили... - . (+33)
Передняя независимая подвеска ... - . (+49)
Грузовики отличаются высокой п... - . (+99)
Кривизна зуба - . (+45)
Шины грузовиков и автобусов... - . (+53)
Замена катализатора на пламега... - . (+60)
Типы спиральных рессор... - . (+65)
Гипоидные шестерни... - . (+102)
Факторы, влияющие на комфорт... - . (+178)
Удельная работа упругой деформ... - . (+84)
АвтоВыкуп - . (+114)
Преимущество постоянства колеи... - . (+122)
Двухступенчатые главные переда... - . (+224)
Shina N - . (+256)
Резиновые изоляторы толчков... - . (+102)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке