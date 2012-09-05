В 1974 г. парк полуприцепов составил 1,745 млн. (табл. 13), а с прицепами и полуприцепами, предназначенными специально для перевозки контейнеров, более 2 млн. ед., или 9,1% от общего парка грузовых автомобилей и 172% от парка автомобилей тягачей. За последние 8 10 лет годовое производство прицепного состава находилось на уровне 92 ПО тыс. шт., или 5,7—5,8% от парка прицепов и полуприцепов.

По типам кузовов преобладающими в парке и производстве являются: фургоны—66% в парке и 64,5% в производстве; платформы — 14,7 и 16,5%; цистерны —5,8 и 4,6% и самосвалы — 3,6 и 4,2%. За последние годы отмечается устойчивая тенденция увеличения длины прицепного состава. Так было произведено прицепного состава длиной более 12 м. При этом на группы с длиной 12—13 м соответственно приходилось (в %): 3,0; 2,3; 64,6; 70,8; 50,2. С длиной более 13 м 31,7%.

На грузовых автомобилях малой грузоподъемности также широко применяется заказное оборудование, в том числе 63% автомобилей производства 1973 г. имели автоматическую коробку передач, 84%—двигатель V —8, 64% — усилитель тормозов, 2^/0' усилитель рулевого управления, 29%—кондиционеры, 63% —радиоприемник и т.д.

Часто практикуется навязывание покупателю так называемого заказного дополнительного оборудования, которое дает дополнительную прибыль как при продаже, так и при обслуживании автомобилей. Это оборудование при обслуживании и ремонте, как правило, требует специальных приспособлений и квалифицированной рабочей силы.