Приспособления для закрепления обода и для замыкания его комбинируются вместе, или по крайней мере располагаются одно возле другого. Рассмотрим схемы такого рода устройств для разъемных ободов, которые были сконструированы на заводе Jaxon Steel Products Comp. В конструкции к одному концу обода прикреплена лапа, имеющая U-образную форму, а на другом имеется вращающийся шарнир в виде крюка, наружная часть которого заходит в проушинуU-образной лапы. В другой конструкции к одному из концов обода прикреплена пластина, имеющая корытное сечение и снабженная отверстием, в которое входит стержень, укрепленный на другой части обода.

В указанном стержне имеется отверстие, в которое входит шплинт. Боковые стенки пластины предназначаются для закрепления обода на колесе. Они разрезаны по средине и образуют проушину, в которую входит болт.

Замыкающие и закрепляющие устройства конструкции Kelsey Wheel Сошр. Одно из этих приспособлений состоит из шарнирной петли, обе пластины которой укреплены заклепками на двух соответствующих концах обода. Тут разъединение обода производится посредством вытаскивания шарнирного шкворня. В другой конструкции на одном конце обода имеется пластина, а на ней проушина с наклонными сторонами, куда входит выдающаяся часть пластины с другого конца обода, имеющая форму, соответствующую указанной