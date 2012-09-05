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Приобретение водительских прав
30 Сентября 2022
Теги: авто

В жизни случаются ситуации, когда вас лишают водительских прав. Из-за невнимательности на дороге, из-за пьянства, из-за не вовремя сменённых прав – причин может быть много, но факт остаётся фактом. И некоторым людям это очень сильно мешает в работе, потому как есть множество профессий, требующих частых поездок на автомобиле. Что же делать? Ведь повторно сдавать экзамен ПДД очень долго и муторно.

Для таких случаев появилась услуга по продаже водительских прав. Но не в каждую организацию можно обратиться с этим вопросом – в интернете полным-полно мошенников, желающих наживиться на людях. Но есть и проверенные организации. Одной из них является «Купить права». На сайте вы сможете быстро и безопасно купить водительские права всех категорий, на спецтехнику, вроде квадроцикла, снегохода, поливочной машины, буровой машины и не только. Также отдельного упоминания стоят права на парусное, маломерное, моторное судно, яхта, лодка, гидроцикл и катер.

На этом сайте вы можете приобрести белорусские права. Так как Беларусь – страна-участница Венской конвенции о дорожном движении, водители Республики, которые получили национальное удостоверение могут использовать его и в других страна-участницах. Профессиональные водители же, пользующиеся белорусскими правами, могут спокойно пользоваться ими и дальше, не меняя их на русские права, согласно решению №29 Совмин Союзного государства от 16.06.2017 г.

Предоставляя белорусские права, у вас даже не будут спрашивать паспорт и просить вас показать данные о регистрации.

Чтобы купить белорусские права на сайте, вам надо будет сделать лишь 4 шага:

1. Заявка. Вы должны будете заполнить электронную форму заявки.

2. Консультация. Вы получите грамотную юридическую поддержку от менеджера сайта, внесёте предоплату и дождётесь изготовления до 48 часов.

3. Покупка. Перед самой покупкой проверьте изготовленные права на легальность/подлинность и только после этого оплатите оставшуюся сумму.

4. Получение. Вы получите права, заключение медкомиссии, свидетельство о прохождении курсов и экзаменационную карточку.

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