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Принципы рихтования деталей из листового металла
16 Июля 2022
Теги: авто

Качественное рихтование поврежденной детали из листового материала — сложная операция, выполняемая с помощью специального инструмента. Она требует опыта, умения работать с материалами и терпения. Менее опытный автолюбитель ограничивается грубым выравниванием повреждения, в особенности, когда деформированная часть препятствует движению автомобиля. Даже при небольших столкновениях бывает, например, что деформированное крыло препятствует вращению передних колес, а следовательно, и движению в остальном исправного автомобиля. На месте происшествия необходимо исправить деформацию только так, чтобы можно было продолжить движение.

Для предварительного ремонта поврежденного кузова обычно используют только имеющиеся в автомобиле средства. Выбор метода предварительного ремонта поврежденной детали зависит от того, будем ли мы ее заменять дома или полностью ремонтировать. В первом случае можно применить более примитивные методы работы и все усилия направить только на быстрейшее создание условий для безопасного движения автомобиля.

Для грубого выравнивания детали можно применить: монтировку или рычаг (при выравнивании детали рычаг нужно опереть о достаточно прочную часть кузова или шасси. чтобы не повредить целые детали); домкрат для выравнивания деформации; молоток, подкладку (либо круглый камень), плоскогубцы и другой инструмент, имеющийся в автомобиле.

Чистовое рихтование деформации выполняют дома или в мастерской. Для квалифицированного ремонта открытых частей кузова, где видна каждая неровность по световым отражениям на лакированной поверхности, необходим специальный инструмент- молотки, подкладки, рычаги, лопатки и т. д.. Такой ассортимент инструментов может иметь только авторемонтная мастерская. Для самых неотложных работ автолюбителю достаточно иметь несколько молотков различной величины и универсальную подкладку.Выравнивающий и вытягивающий молотки применяют в зависимости от характера деформации или другого повреждения и места его возникновения.

Мелкие деформации исправляют без рихтования (достаточно выровнять лист ударом руки), после чего можно разглаживать металл.


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