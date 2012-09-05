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Принципы эргономики и пассивной безопасности при дополнительном оборудовании автомобиля
24 Декабря 2022
Теги: авто

С точки зрения эргономики нужно уделять внимание регулировке сидений по отношению к педалям, рулю, рычагу переключения передач и органам управления в положении водителя с пристегнутым ремнем безопасности.

Так же важно и соблюдение правил пассивной безопасности в автомобиле. Некоторые элементы пассивной безопасности, уменьшающие последствия аварии, предусмотрены самой конструкцией автомобиля, и автолюбителю Нецелесообразно изменять их. Однако при монтаже дополнительного оборудования следует учитывать необходимость обеспечения такой безопасности. Большое внимание пассивной безопасности уделяется в имеющих юридическую силу предписаниях о конструировании и эксплуатации автомобилей, Эти предписания необходимо обязательно учитывать при оснащении автомобиля дополнительным оборудованием.

Как и эргономические критерии, требования пассивной безопасности необходимо учитывать при монтаже противотуманных фар, электрического обогревателя переднего стекла, стеклоочистителей фар, электрического противоугонного устройства п других механизов и узлов, а также при выборе мест для установки соответствующих выключателей, рычагов и кнопок управления этими устройствами. При покупке выключателей следует выбирать такие, которые не имеют острых граней и пригодны для установки в автомобиле таким образом, чтобы при аварии они не могли поранить водителя и пассажиров. Эти элементы дополнительного оборудования нельзя монтировать на тех участках приборной панели, которые при аварии могут войти в контакт с какой-либо частью тела водителя и рядом сидящего пассажира, в особенности с их ногами и головой.

Опасные с точки зрения возможного травмирования грани и плоскости приборной панели и полочки для вещей под приборной доской рекомендуется обтянуть мягким обивочным материалом. Саму полочку следует изготовлять из относительно мягкого материала (пластика, фанеры), а не из жести, которая при аварии может поранить ноги.

С точки зрения безопасности рациональна мягкая обивка потолка над головами водителя и пассажиров. На такую обивку нельзя монтировать, например, потолочный плафон там, где о него можно пораниться.

 

 


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