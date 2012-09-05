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Принцип заводского бронирования
19 Января 2019
Теги: авто

Принцип заводского бронирования в компании Mercedes-Benz называют «интегрированной защитой». Это значит, что элементы защиты встраиваются не в готовый автомобиль, а устанавливаются еще на этапе изготовления «черного кузова», чем достигается защита всех труднодоступных зон. Кроме того, защитные элементы при заводском бронировании представляют собой часть силовой структуры кузова. Абсолютно оригинальными деталями являются рамки дверных стекол и усиленные дверные петли. Еще бы, бронированная дверь весит около 100 кг.

Особое внимание уделено ходовой части. От стандартной она отличается наличием заднего стабилизатора поперечной устойчивости и усиленным передним. Оба моста также усилены, и установлены задние тормоза увеличенного диаметра. Благодаря этому бронированный Gelandewagen способен развивать скорость до 170 км/час и на дороге ведет себя так же, как и его серийные собратья. Кроме того, подвеска настроена так, что, несмотря на увеличившийся вес автомобиля (полная масса стала чуть меньше четырех тонн), его комфортабельность не пострадала. Покупатель такой машины может выбирать все те же опции, что и у серийного автомобиля, за исключением разве что люка в крыше. И самое приятное, обслуживать бронированный Gelandewagen можно у любого официального дилера Mercedes-Benz. Стоит это чудо-техники от DM 230 тыс. (без таможни) в зависимости от комплектации, а всего в год выпускается около 60 подобных автомобилей.

К сожалению, на этом выбор внедорожников заводского бронирования заканчивается.


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