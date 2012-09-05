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Принцип работы замка зажигания в авто. Что ломается чаще всего?
1 Февраля 2022
Теги: авто

Замок зажигания может поломаться в один момент, когда водитель этого даже не будет ожидать. Явным признаком того, что замок зажигания нуждается в ремонте или даже в замене, выступает полное отсутствие реакции на поворот ключа. Или это может быть невозможность вытащить ключ из замка. Самому лучше не пытаться устранить неисправность, так как без должного опыта и приспособлений, есть вероятность только навредить.

Наиболее распространенные неисправности замков зажигания

Замок зажигания является достаточно сложным механизмом, несмотря на то, что у него всего одна функция – подключать и отключать потребителей энергии в автомобиле к источнику питания. Там есть и ряд элементов, отвечающих за защиту от угона, также нужно вспомнить про электронные имобилайзеры и прочие компоненты.

Поломка контактной группы, по статистике, встречается чаще других. Это может быть перегрев, окисление или другая проблема. Очевидно, что тут завести машину просто не получится. Что касается проблем с личинкой замка, то тут много общего с замками на дверях. Естественному износу подлежит как личинка, так и ключ. И в один момент его просто не получится вытащить, провернуть и так далее. Еще можно вспомнить про современные модели автомобилей, где интегрированы различные чувствительные системы против угона. Что угодно может стать причиной, по которой ключ просто не распознается, и система уходит в блок.

Советы для автовладельцев по продлению жизни замка зажигания

Иногда ситуация доходит до крайней точки, и тогда требуется срочный ремонт замка зажигания. В эти работы включается или замена замка, или замена личинки или работы, напрямую связанные с контактной группой.

Водителям же стоит придерживаться некоторых рекомендаций, позволяющих продлить срок эксплуатации замка зажигания. Далеко не всегда требуется дорогостоящая полная замена замка, так как иногда достаточно смазать как замок, так и ключ. Можно также установить кнопку старт-стоп, что позволит запускать мотор уже без использования ключа и замка. С замком и ключом нужно обходиться аккуратно и не вставлять ключ с излишним усилием либо делать повороты с большим напором. Все это является вредным для замка зажигания.

Если хочется попробовать разобрать и осмотреть замок самостоятельно, то нужно убедиться в том, что все клеммы на аккумуляторе являются отключенными. Во время ремонтных работ удалять из личинки часть так называемых секретов запрещено.


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