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Принцип работы автомобильного стартера
19 Апреля 2019
Теги: авто

Как известно, для того чтобы запустить двигатель внутреннего сгорания, необходим некий первоначальный пусковой механизм, приводящий в движение поршни в цилиндрах и запуская электрооборудование автомобиля. Этим механизмом является электрический стартер, благодаря которому приводится коленчатый вал двигателя в движение.

Как устроен стартер и принцип его работы

Работа стартера основана на преобразовании электрической энергии в механическую, а именно на действии магнитного поля на проводник с электрическим током. Со школьного курса физики известно, что если поместить между двумя магнитами металлическую рамку, и к рамке подключить ток, то рамка начнет вращаться. В физике это называется «Правило левой руки». По такому принципу и работает стартер.

Итак, стартер состоит из цилиндрического корпуса, по окружности которого расположено 4 сердечника с обмоткой, соединенные в одну цепь. Этот элемент называется обмоткой стартера или обмоткой возбуждения. Ток на обмотку возбуждения подается от положительной клеммы аккумулятора, а из обмотки возбуждения, выводится на две положительные медно-графитовые щетки, которые, в свою очередь, соединены с медным коллектором, расположенном на якоре с сердечником, в пазах которого расположены металлические рамки. Сам якорь с сердечником расположен внутри цилиндра с обмоткой возбуждения. Кроме того к коллектору якоря подводятся также и две отрицательные щетки, которые будут выводить ток на массу стартера и отрицательную клемму аккумуляторной батареи. Также на якоре расположена шестерня бендикса, которая свободно перемещается вдоль вала якоря.

Выглядит это следующим образом: ток поступает от аккумулятора на обмотку возбуждения, из обмотки возбуждения ток направляется через положительные щетки в якорь с металлическими рамками, и выводится из якоря отрицательными щетками в отрицательную клемму аккумулятора.

Далее срабатывает закон физики: магнитное поле обмотки возбуждения, начинает вращать якорь с рамками, по которым проходит ток.

В момент поворота ключа зажигания происходит соединение аккумулятора со стартером при помощи втягивающего реле стартера.

Данное реле стартера играет роль посредника между аккумулятором и стартером. Представляет собой катушку замыкающий шток с пятаком на конце, сердечник, соединенный с вилкой, а вилка соединена с шестерней бендикса, расположенной на якоре. При зажигании, ток управления подается на катушку. Электромагнитное поле катушки приводит в движение сердечник, замыкающий шток и вилку, а вилка начинает перемещать шестерню бендикса вдоль якоря к маховику коленчатого вала.

Также приведенный в движение магнитной катушкой, железный сердечник будет толкать шток, который, в свою очередь, своим медным пятаком на конце будет замыкать провод от аккумулятора с входным контактом стартера.


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