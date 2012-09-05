Дэу-Нексия выглядит привлекательно для многих наших покупателей. Класса девятки", современный дизайн, хорошее прошлое (это бывшая популярная некогда модель Опеля), приемлема по цене (среди новых иномарок другие будут либо классом пониже, либо имеют минимальную комплектацию). Остается решить, какой сборки предпочесть. Нексии собирают не только в Корее, но и в Узбекистане, и у нас, в России. Прийти к конечному решению помог случай. Проходя как-то мимо автомобильного салона, я увидел ЕЕ- цвета золотистого металлика с окрашенными бамперами, спойлером и кондиционером - все то что я хотел. Отбросив лишние сомнения, решил - покупаю. Машина оказалась узбекской сборки и обошлась мне в 12700 долл. А салон, куда я зашел, принадлежал фирме "Паритетъ". В то время это название для меня ничего не значило. _ Началось с того, что на машину отсутствовала справка-счет. Поехали в головной офис. Там я просидел семь (!) часов. Все это время оформляли документы. Ошибкой было и приобретение чехлов и ковриков в этой фирме. Цена оказалась в четыре раза выше, чем в магазине. А защита картера у них стоит больше 200 долл., в то время как в магазине ее можно купить за 134 руб., в девять раз дешевле!

Настала очередь постановки на учет в ГАИ. Там обнаружилось, что у меня отсутствует документ, подтверждающий, что машина растаможена. Фирма не только не подготовила полный комплект документов, но даже не предупредила покупателя о необходимости иметь подобную справку. В результате я в течение нескольких дней выяснял, где могу ее получить. На саму процедуру ушло еще три дня. Как в старые добрые времена, подъезжал утром и отмечался в очереди. Вечером повторял ритуал. Сотруднику 'Паритета для ксерокопирования документов понадобилось два (!) часа, а за договором между УзДЭу и фирмой "Паритетъ" пришлось ехать самому в бухгалтерию на другой конец Москвы В Таможенном комитете все выспрашивали меня, кто же таким образом продает автомобили, заставляет клиентов самих бегать по инстанциям? Впереди же ждало самое незабываемое - обращение с "фирменным" сервисом этой уважаемой конторы. От серьезного нервного расстройства меня спасло только то, что машина практически не ломалась.

Когда я сел в нее, то первое время пребывал в состоянии эифории. Комфортный и просторный салон. Двигатель приемистый и эластичный, машина не для "наездников а для водителей, предпочитающих спокойный стиль вождения. Полностью отсутствуют скрипы в салоне, не слышно двигателя. Подвеска достаточно жесткая что, по моему мнению, для наших дорог вполне разумно. Прекрасный вместительный багажник. А заводская антикоррозийная обработка выглядела настолько надежно, что дополнительных обработок не потребовалось. Осмотр после зимней эксплуатации подтвердил это: очагов коррозии не видно до сих пор, много приятных мелочей: подсветка капота и багажник , звуковая сигнализация при открывании дверей, световая индикация на табло, К0ГДа пристегнуты ремни безопасности, открыты двери или не выключены габаритные о Недостатки? Они, увы, тоже есть.

Машина укомплектована магнитолой и колонками, качество которых ниже сред Долго пытался привыкнуть к "фанерному" звуку, но не выдержал и заменил всю аудио- систему- При открывании багажника спойлер задевает выдвижную антенну, которая входит в стандартную комплектацию. В итоге я сломал ее и поставил в салон активную тенну. К тому же мой автомобиль укомплектовали низкопрофильнои резиной, машин выглядела, как "избушка на курьих ножках", и постоянно цепляла за все кузовом. Нези заменил, старая лежит в гараже мертвым грузом. 7 10.