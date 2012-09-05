Дэу-Нексия выглядит привлекательно для многих наших покупателей. Класса девятки, современный дизайн, хорошее прошлое (это бывшая популярная некогда модель Опеля), приемлема по цене (среди новых иномарок) другие будут либо классом пониже, либо имеют минимальную комплектацию). Остается решить, какой сборки предпочесть. Нексии собирают не только в Корее, но и в Узбекистане, и у нас, в России.

Прийти к конечному решению помог случай. Проходя как-то мимо автомобильного салона, я увидел ее - цвета золотистого металлика с окрашенными бамперами, спойлером и кондиционером - все то что я хотел. Отбросив лишние сомнения, решил - покупаю. Машина оказалась узбекской сборки и обошлась мне в 12700 долл. А салон, куда я зашел, принадлежал фирме "Паритетъ". В то время это название для меня ничего не значило. Началось с того, что на машину отсутствовала справка-счет. Поехали в головной офис. Там я просидел семь (!) часов. Все это время оформляли документы. Ошибкой было и приобретение чехлов и ковриков в этой фирме. Цена оказалась в четыре раза выше, чем в магазине. А защита картера у них стоит больше 200 долл., в то время как в магазине ее можно купить за 134 руб., в девять раз дешевле! Если вы хотите купить машину более высокого класса по приемлемой цене, закажите авто з аукціону сша. Специалисты компании Empire Auto Transportation Group учтут все ваши пожелания и сделают все, чтобы вы остались довольны покупкой.

Настала очередь постановки на учет в ГАИ. Там обнаружилось, что у меня отсутствует документ, подтверждающий, что машина растаможена. Фирма не только не подготовила полный комплект документов, но даже не предупредила покупателя о необходимости иметь подобную справку. В результате я в течение нескольких дней выяснял, где могу ее получить. На саму процедуру ушло еще три дня. Как в старые добрые времена, подъезжал утром и отмечался в очереди. Вечером повторял ритуал. Сотруднику "Паритета " для ксерокопирования документов понадобилось два (!) часа, а за договором между УзДЭу и фирмой "Паритетъ" пришлось ехать самому в бухгалтерию на другой конец Москвы.