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Применение системы Entz
28 Февраля 2018
Теги: авто

Эта изобретенная Justus В. Entz система применялась несколько лет тому назад на автомобилях Owen с бензиновым двигателем; последний находился в прямом соединении с генератором, корпус и электромагниты которого служили маховиком двигателя. Якорь генератора соединялся с переднего конца с коленчатым валом, а другим своим концом с карданным валом. Таким образом как корпус, так и якорь генератора получали возможность вращения, причем корпус вращался всегда соответственно скорости двигателя, а якорь соответственно скорости вращения карданного вала, поскольку якорь был соединен с последним у его заднего конца через карданное соединение. Вообще скорость вращения якоря всегда ниже скорости вращения силового поля, причем, как следствие разности в относительных скоростях этих движений, возбуждалась в обмотке якоря генератора электродвижущая сила, пропорциональная «скольжению» якоря или разнице в скоростях вращения (числе оборотов) силового ноля и якоря. При этом ток снимался с якоря посредством щеток коллектора, вращавшихся вместе с силовым полем. Если вам нужно купить ремкомплект насосов ГУР, загляните в интернет-магазин steering.com.ua//remkomplekty/dlya-nasosov-gur. Здесь вы найдете высококачественный товар по самой низкой цене.

Этот ток передавался электродвигателю, установленному на одном валу с генератором непосредственно позади последнего, причем силовое поле двигателя оставалось неподвижным, якорь же его был укреплен на продолжении вала генератора. При большой скорости хода (соответствующей работе на прямой передаче) двигатель разобщался с генератором, не участвуя совершенно в общей передаче движения. Якорь генератора был таким образом коротко замкнут на себя.

Между тем для получения известного вращающего момента необходимо, чтобы якорь генератора находился под действием определенного тока, и, поскольку этот ток должен преодолевать лишь сопротивление короткозамкнутого якоря, для этого требовалась лишь незначительная электродвижущая сила, причем для получения последней достаточно было действия небольшого скольжения якоря в отношении силового поля. Вследствие этого вращение якоря происходило приблизительно со скоростью, равной скорости двигателя.

 

 

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тут были комменты. RIP!






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