В расходомере фирмы „Лукас” (Lucas) источник коронного разряда (игла) расположен по оси воздушного потока. Коронный разряд создает непрерывный радиальный поток ионов, направленный перпендикулярно потоку воздуха. Ионы воспринимаются электродом, расположенным вдоль поверхности стенки воздушного тракта. Расход определяется по отклонению потока ионов в направлении движения воздуха.

К преимуществам расходомера фирмы „Лукас” относят простоту конструкции, линейную зависимость сигнала от массового расхода воздуха, отсутствие влияния профиля распределения скоростей по сечению трубопровода, малую инерционность, небольшие аэродинамические потери.

Применение таких расходомеров осложняется тем, что сила ионизационного тока определяется соотношением измеряемого расхода воздуха и скорости рекомбинации ионов, которое зависит от множества факторов и прежде всего от температуры и давления потока. Обе конструкции значительно усложняют наличие источника высокого напряжения, необходимого для создания коронного разряда.

Японская фирма „Мицубиси” (Mitsubishi) и американская фирма „Форд” (Ford) применяют ультразвуковой метод регистрации вихрей. После вихреобразующего стержня установлены излучатель и приемник ультразвука, которые и фиксируют отходящие от стержня вихри. Для получения сигнала, пропорционального массовому расходу потока, проводится специальная обработка показаний в электронном блоке с учетом температуры и давления воздушного потока.

Фирма „Тойота” (Toyota) на своей перспективной модели автомобиля 90-х гг. использовала в системе управления двигателем вихревой расходомер с оптической регистрацией вихрей. Отличительной особенностью такого расходомера является очень малое сопротивление потоку.

Кроме описанных вихревых расходомеров, использующих свободные колебания потока за вихреобразующим телом, известны также измерители, основанные на создании вынужденных колебаний закрученного потока с помощью специальных вихреобразующих устройств - тороидальных камер или неподвижных профилированных лопастей.