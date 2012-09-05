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Применение приборов для измерения давления в разных отраслях промышленности
4 Февраля 2017

Специальные контрольно-измерительные приборы используются людьми в целях снятия данных об изменении избыточного давления различных сред, будь то вода, пар, масло, газ. Используются они в различных областях промышленности, в металлургии, химической, пищевом и текстильном производстве. Датчики подразделяются на общетехнические манометры, бытовые ЖКХ (используемые в быту), сварочные, эталонные, судовые, железнодорожные и самопишущие. Эти устройства применяются во всех областях и сферах, где необходим четкий и постоянный контроль давления.


Как работают такие приборы?

Можно рассмотреть принцип работы манометра изнутри. Эти устройства имеют схожую конструкцию, но есть и различия, реле давления могут иметь отличительные характеристики. Внутри корпуса имеется штутцер, медная трубка с овальным сечением, через которую давление проникает в прибор, в это время она стремится к распрямлению. Происходит сдвиг трубки на ось с пружиной со стрелкой. Все показания отображаются благодаря стрелке, перемещающейся вслед за движением трубки.

На корпусе есть специальная шкала, которая помогает проводить измерения, а внутри стоит целая система, отвечающая за работу устройства. Для погашения ударов на корпус манометров от вибрации, в тех случаях, когда прибор используют при измерении давления в жидких средах, корпус делается герметичным с заполнением вещества. Например, глицерином можно дополнительно снизить тремор стрелки. При работе манометра необходимо учитывать сопутствующие факторы, такие как: вибрация, гидроудары, тремор, среду, в которой он будет установлен.

А еще существуют специальные трубки Перкинса, которые применяются для снижения воздействия ударов на манометр от воды. Кнопочные клапана используются для этих же целей, а еще для снижения бросков в системе. Клапан имеет кнопку, нажав на нее, можно увидеть активное давление прибора.

Давление газовой среды измеряется манометрами с отличительной конструкцией системы чувствительного элемента. Так как это происходит в газовых редукторах, то меньшее поперечное сечение и большее количество витков имеет трубка из меди. Относительно их оси она двигается при подаче усилий на манометр.


Не забывайте про обслуживание

При устойчивости конструкций манометра к различным средам, будь то жидкость, газы или пар, можно покупать один и тот же прибор. Для регулировки манометров проводится проверка контрольным устройством. Это происходит примерно раз в полугодие. А еще применяются масляные колонки. Ремонт и техническое обслуживание выполняют наладчики КИП, газовщики и водопроводчики.

 

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