Жанто откровенно лгал: он не мог применить трапецию раньше Болле, ибо свой первый электрический экипаж создал в 1881 году - и об этом шла речь на том же конгрессе! Но его ложь сошла за правду: люди редко помнят о том, о чем говорилось 5 минут тому назад..

В связи со всем вышесказанным можно сделать вывод о том, что изобретение становится собственно изобретением только тогда, когда находит себе применение. Тому же учит история повторных изобретений. Что дало человечеству изобретение пневматической шины в 1845 году эдинбургским торговцем Виллиамом Томпсоном? - Ничего. Можно считать, что пневмошина появилась тогда, когда ирландский ветеринар Джон Бойд№нлоп (Dunlop) натянул на колеса велосипеда водопроеодые шланги, а затем, после внесения непринципиальных улучшений, освоил их серийное производство... Четырехтактный двигатель, который немцы называют Ottomotor в честь его изобретателя, создан на 3 года раньше Христианом Рейтманом. Но пока Рейшан ждал заказов, Отто создал такой же. Рейтман ждал - Отто предавал. И заработал больше трех миллионов марок, а Рейтман умер, как и жил, в бедности.

У каждого из нас встречаются знакомые, докучающие нам тем, что следует за словами: “А что,если..., т.е. идеями. Уже в детстве они вызывали раздражение учителей, высказывающимися по их адресу как-то так: “Вечно ты со своими идеями!". И - да не обманет Вас кажущаяся безобидность этой фразы: ядовитость проявляется в той интонации, с которой она произносится.Такие люди вечно лезут со своими идеями тогда, когда их не просят. Идеи сами, спонтанно и таинственным образом, возникают в том, что они носят под фуражками. Но если Вы заставите человека с таким (изобретательским) складом ума сконцентрироваться на решении конкретной задачи, то не следует рассчитывать на обескураживающие результаты. Здесь нужен другой тип мышления - конструктивный. Разница между ними такая существенная, что сам Бенц, представитель изобретательского типа, вынужден был уступить место главного конструктора в своей собственной фирме. Естественно, хороший конструктор всегда изобретает, но сначала он должен стать “хорошим"! Но если конструктор изобретает по необходимости, вошедшей в поговорку в качестве его матери, то “изобретатели" | без всякой программы. Конечно, деление на “изобретателей" и “конструкторов” достаточно условно, в каждом человеке есть задатки этих качеств, но о преобладании говорить можно. Только люди, в которых они уравновешены, встречаются крайне редко (Олдс, Кеттеринг, Порше).