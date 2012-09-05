Большой интерес к авто на электрической тяге произошло еще в начале прошлого века, но так и не было применено в массовом использовании. В наше время к данному виду транспорта неимоверно большой интерес. Небольшое моторизованное электрическое средство было использовано на поле для гольфа неким американцем из города Арканзас. Этот человек, увидев небольшой автомобиль, которым подвозили стареньких к торговым точкам, решил приобрести себе такой же, чтобы применить его на поле игры в гольф. Но использовав его на практике понял, что двигаться им здесь не практично. Впервые электрокар был создан в тридцатых годах прошлого века, но широкого его распространения не произошло. С того времени и по пятидесятые годы двадцатого века, эти авто в большинстве своем использовались игроками-инвалидами при игре в гольф

Но несколькими годами позже электрокары получили большое распространение. Эти авто производились несколькими известными компаниями, среди которых фирма Робак и Сирс. Современный вариант такого авто создал американский изобретатель Мерле Виллиамс. Во время второй мировой войны были разработаны автомобили на электрической тяге и уже в тысяча девятьсот пятьдесят первом году фирма Виллиамса начала выпускать электрокары для гольфа. Несколькими годами позже и компания EZGO также занялась производством такого транспорта, а после и другие компании уделили внимание производству этих машин. Для гольфа также использовали машины на двигателях внутреннего сгорания. На этот вид спорта появление машин на поле очень повлияло, ибо практически все поля нужно было перестраивать, ведь колесами разрушался травяной покров. По этой причине были проложены специальные полосы дорог, которые в свою очередь изменили вид и возможности игрового поля.

При использовании машин на поле практически отпали услуги кедди и эти меры также имели отрицательный характер. Раньше кедди поправляли выбоины, которые были сделаны в земле клюшками, и давали советы игрокам, а также популярность этого спорта намного снизилась, ведь своей работой эти люди привлекали в гольф клубы молодых личностей. Электрокары очень компактны, у них простое управление и небольшой радиус разворота и их вполне можно применять как средство передвижения не только на гольф поле. В США, штате Джорджия большинство граждан для своего передвижения пользуются гольф карами и для этих авто даже есть парковки. На многих островах ограничено движение автомобильного транспорта и авто для гольфа там считается главным средством для передвижения, как местных жителей, так и отдыхающих. Компания Романов Моторс предлагает услуги покупки разного вида транспорта, не только отечественных, но и мировых производителей и желающих приобрести любой из них советуем обращаться на сайт фирмы - http://romanov-motors.ru/



