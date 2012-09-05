Когда применяется червячная передача, через сверление в червяке пропускается вал сцепления. В этом случае червяк может приводиться во вращение непосредственно путём включения зубчатой муфты или через одну из пар коробки передач. Подобная схема применялась на автомобиле Рекстон, у которого только половина коробки передач размещена перед ведущим мостом. Особенностью схемы трансмиссии Рекстон является расположение червяка главной передачи посередине первичного вала коробки передач, причём муфта прямого хода и шестерня второй передачи расположены позади, а шестерни первой передачи и заднего хода расположены перед ведущим мостом. Вам нужна система видеофиксации нарушений пдд? Обратитесь в компанию Технологии Распознавания Софт. Специалисты компании непрерывно совершенствуют систему, учитывая мнение потребителей, также проводят анализ лучших мировых образцов. Именно поэтому качество продукции всегда находится на высоте.

Имеется также схема без прямой передачи. В этом случае на любой передаче (при движении вперёд) крутящий момент в коробке передач передаётся через одну пару шестерён. По такой схеме были выполнены трансмиссии автомобилей Эльвис в Англии и Ситроен во Франции. Так как при этом передаточное число первой передачи должно быть получено в одной паре шестерён, расстояние между осями валов коробки передач имеет несколько большую величину, чем в обычной коробке, предназначенной для передачи такого же крутящего момента. В этом случае применяется довольно сложный механизм управления. Как показано на фигуре, сцепление выключается посредством скользящей штанги, проходящей через трубчатый первичный вал, двуплечего рычага в передней части картера коробки передач, другой скользящей штанги в нижней части картера и механизма, соединяющего последнюю штангу с педалью сцепления. На автомобиле Ситроен применено аналогичное устройство, но первичный вал коробки передач расположен непосредственно над вторичным валом и шестерни постоянно находятся в зацеплении.