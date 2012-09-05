Множество российских бетторов успело плавно перейти на мобильные версии букмекерских контор и ставит на выбранные спортивные или киберспортивные состязания через свои гаджеты. Согласной последней статистике, более половины онлайн-ставок выполняется через мобильные приложения виртуальных букмекеров. А последние стараются активно развивать свой софт, привлекая пользовательскую аудиторию устанавливать ПО на гаджеты. Исключением в этом плане не является и авторитетный ресурс Винлайн. Однако администрация этой конторы ввела дополнительные поощрения для пользователей мобильной версии.





Как скачать?



Достаточно winline скачать приложение, чтобы беттор получил бонус в размере тысячи руб. Кроме этого виртуальный букмекер имеет и другие акции, в рамках которых разыгрываются купоны. Благодаря такой программе лояльности любой пользователь Winline сможет играть бесплатно, не тратя собственные сбережение. Для этого достаточно скачать мобильный клиент и приступить к онлайн-ставкам. Самым простым способом скачивания софта считается открытие веб-сайта Винлайн с мобильного устройства. Здесь легко можно найти опцию скачивания мобильного ПО, подтверждая операцию. Когда загрузка завершится, нажимается кнопка Установить.



Во время скачивания данной программы бояться разных проблем, в том числе и вредоносных вирусов не стоит. Софт надежно защищен от подобных опасностей. Бесплатные ссылки можно найти на официальном портале виртуального букмекера. Винлайн не при каких обстоятельствах не потребует деньги за установку такого программного продукта. Следовательно, платные ссылки на сторонних ресурсах лучше обходить стороной. Вероятнее всего подобные линки размещаются мошенниками, жертвой которых может стать любой пользователь. Более сложным считается скачивание мобильного клиента с ПК. Это окольный путь, требующий не только больших усилий, но и дополнительных аксессуаров.



Сначала на мониторе придется поискать значок Операционок для гаджетов. Затем выбирается подходящий формат. После этого нужно дать команду загрузки приложения. Затем необходимо перенести вручную скачанный в apk-формате файл на девайс. Дальше все идет, как описано выше. На мобильном устройстве нужно сначала открыть файл и дать команду установки. Такой способ также является абсолютно бесплатным. Безопасность при скачивании софта гарантирована. Пользователям Винлайн предлагает только последняя версия аппликации. Следовательно, необходимость поиска обновлений или же патчей отпадает. Приложение имеет необходимый функционал для анализа событий, выбора стратегии, уточнения коэффициентов и оформления онлайн-ставок. Следовательно, беттору не придется искать нужную информацию на разных веб-сайтах. Весь функционал будет у него под рукой, как только установка мобильного клиента на гаджет завершится.