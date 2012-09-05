Времена, когда купля-продажа недвижимости, вещей или автомобилей осуществлялась исключительно на специализированных торговых площадках закономерно уходят в прошлое, и все вышеперечисленные коммерческие операции начинают стремительно завоевывать просторы мировой Сети. Помимо, собственно, интернет-порталов, появляется большое количество мобильных приложений, используя которые любой желающий может просмотреть интересующие его объявления или разместить собственную заявку на продажу, например, машины. Об одной из таких программ и пойдет речь в данном материале. Приложение носит название Авто.ру и, как вы уже, наверное, догадались предназначено для работы с одноименным сайтом, специализирующемся на торговле автомобилями.





Как начать пользоваться?

Скачать и установить данный программный продукт можно из Anderbot.com, причем, совершенно бесплатно. Стоит отметить необходимость обязательной регистрации, которая, впрочем, не отнимет много времени, поскольку процедура предельно проста – достаточно указать контактный номер телефона и ввести пароль для авторизации в системе. Сразу после заполнения формы, на указанный номер будет автоматически отправлено СМС с четырехзначным кодом подтверждения, и на этом, собственно, процедуру можно считать завершенной.

Интерфейс программы содержит ряд интересных разделов, которые, наверняка, сразу же привлекут внимание многих пользователей. Например, “внедорожники до 700 тысяч рублей” или “угадай марку авто по фотографии”. Последний сервис позволяет загрузить фотографию машины, после чего пользователь получит информацию о модели, марке и цене объекта.

Разобраться в системе поиска интересующего вас товара также не составит труда – достаточно выбрать из списка соответствующий фильтр, и все соответствующие его критериям предложения будут выведены на экран вашего устройства.

Отметим, что с помощью данной программы можно выбрать не только автомобиль, но и мотоцикл, скутер, багги, карт или даже снегоход.





Советы по использованию

В первую очередь, необходимо определиться, какое именно средство передвижения и для выполнения каких задач вам необходимо, а также определить бюджет.

Одним из основных показателей, дающих представление о степени износа машины, является ее пробег. Естественно, в зависимости от региона цифры могут несколько разниться, однако в целом ориентироваться на них вполне можно.

Стоит также отметить, что приложением невероятно удобно пользоваться, благодаря описанной выше системе фильтров, вы сможете с высокой вероятностью получить именно тот результат, который максимально соответствует вашим требованиям. Кроме того, каждое объявление содержит прикрепленное фото, взглянув на которое можно достаточно объективно оценить внешний вид товара.

Источник - Anderbot.com



