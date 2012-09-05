Производитель Мега Джек создал шедевр в виде игрового слота Aztec Gold, и пользователи любого уровня подготовки могут запускать его на интернет ресурсе Vulkangaming. Также, на Vulkangaming размещены детальные обзоры виртуальных игровых клубов и их поощрительных систем. В Aztec Gold сюжетная линия развивается вокруг поселения ацтеков и при детальном рассмотрении тематических пиктограмм, пользователь сможет полностью проникнуться древней атмосферой. Для вращений используются 21 линия, размещенные на пяти барабанном поле. В игровом автомате целых два бонусных раунда, есть специальные пиктограмм, поэтому заработать выигрыши не составит труда.





Дизайн Aztec Gold и управляющая консоль

Разобраться с нижней функциональной консолью сможет даже неопытный пользователь. Для изучения всех правил игрового автомата, множителей для сочетаний и бонусных игр представлена таблица Info. Игровая ставка может постоянно меняться и для этого используется опция Bet. Игровые автоматы Ацтек Голд запускаются при использовании кнопки Start, а для активации автоматических спинов нажимается Autoplay. Линии в игровом автомате настраиваются опцией Lines. Визуализация игрового автомата выполнена в ярких тонах, что сразу привлекает внимание. В качестве музыкального ряда используются звуки разной тональности, что дает возможность реагировать на успешные комбинации. Графическая часть порадует спецэффектами при удачных совпадениях и разными игровыми локациями. Роль тематических знаков в игровом автомате выполняют лань, ягуар, золотое зерно, профиль девушки, изображение воина, жаба, ягуар.





Игровой слот Aztec Gold и его призовые функции

В игровом автомате активируется раунд по шансам, как только выпала удачная комбинация. Геймеру предлагается открыть одну из четырех карт, с таким расчетом, чтобы она перебила по рангу карту невидимого соперника. В случае успеха произойдет удвоение заработанных очков, а в случае неудачи предстоит получить нулевой результат. На место других изображений может становиться вайлд и дополнять выигрышную последовательность. Если на поле появятся сразу пять вайлдов, то игрока ждет джекпот. Птица, выбранная скаттером, подарит выигрыши. За три бонусных знака - пирамиды сразу запускается призовой раунд, где необходимо подобрать три древних сооружения. Выбирать богатства, вскрывая каменные блоки, предстоит игроку во второй части призовой игры. На сайте Vulkangaming время пролетит со скоростью звука, а выигрышные очки порадуют многочисленностью. Игроки смогут насладиться древними видами, заработать приятные поощрения, при этом не рискуя собственными финансами.



