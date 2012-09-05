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Приятно посоревноваться со звездами внедорожного автоспорта
11 Января 2019
Теги: авто

Приятно посоревноваться со звездами внедорожного автоспорта, имея равные с ними шансы на победу. Не подкачала и организация как самой трассы, таге и бивуака. И если дороги не были сложны с точки зрения управления машиной, то поиск огромного количества зачастую хитро спрятанных контрольных пунктов удался далеко не всем. Что и говорить - приятно вырваться из грязной Москвы, отстраниться от суеты, пообщаться с друзьями и, конечно, получить небольшую порцию адреналина - ведь это же все равно спорт, хотя и любительский.

Как уже сообщал наш журнал, на последней гонке сезонз-99 Кубка мира по внедорожным ралли FIA «Вызов пустыне», проходившей в ОАЭ, представлявший Россию в песках Абу-Ааби экипаж команды Камского Автомобильного Завода - Владимир Чагин, Семен Якубов, Сергей Савостин - сражался с Tatt-'ой Карела Лопраиса, Iveco Мики Биазьона и бельгийским экипажем на грузовике MAN. С самого начата гонщики из Набережных Челнов задали весьма резвый темп, показав 18-й результат в прологе, а на первом скоростном участке не просто закрепили преимущество, но и приехали седьмыми в общем автомобильном зачете. По сумме этапов Чагин оторвался от ближайшего преследователя в своей категории Т4 (грузовики) Карела Лопраиса на Tatr’e на 33 минуты 28 секунд. Но после двух относительно ровных этапов наступил черед дюн, где гонщики из Набережных Челнов и пропустили вперед Лопраиса и Биазьона Тем не менее россияне выиграли последний этап, проехав 379 километров от Аржана до Дубая за 4 часа 57 минут. И были единственным грузовиком среди 13-ти автомобилей, уложившихся в максимально разрешенное время - пять часов. Всем остальным грозил 8- часовой штраф. Но судьи решили иначе, дав опоздавшим еще полчаса, что вполне устраиваю и Tatr'y и Iveco, ведь при таком раскладе КамАЗу приходилось довольствоваться третьим местом. 

Так до самой церемонии награждения результаты грузового зачета и оставались под вопросом Находившийся в Париже проездом накануне старта марафона «Дакар- Каир» руководитель команды Семен Якубов рассказал, чем закончилась эта «почти детективная» история. После протеста, поданного российской командой, и долгих совещаний судьи решили все же «наказать» не уложившийся в норматив экипаж ТаГг’ы, однако «простили» 41 секунду опоздания Iveco, подарив победу вице-чемпиону мира по ралли. Настала очередь чехов возмущаться и подавай, протест. Видимо, окончательно запутавшись, судьи вернулись к единственно правильному решению, которое, к слову сказать, и было первоначально зафиксировано беспристрастным хронометром.


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