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Пригородные и городские автобусы
8 Сентября 2017
Теги: авто

Ниже приведены некоторые данные по 24 моделям городских и пригородных автобусов фирм «Дженерал Моторе» и «Флексибил». Из рассмотренных моделей у 13 двигатель имел мощность до 200 л. с., у восьми —200—250 л. с. и у трех —свыше 250 л. с. На всех 24 моделях применено заднее расположение двигателя, 17 моделей оборудованы гидромеханической коробкой передач. Для городских и пригородных пассажирских перевозок наиболее характерен автобус вагонного типа на 40—50 мест размером 12,19x2,44 м с задним расположением дизельного двигателя мощностью около 200 л. с. и гидромеханической коробкой передач.

В последние годы пригородные и городские автобусы оборудуются кондиционерами. Цена подобного автобуса производства «Дженерал Моторе» на 45—53 места длиной 12,19 и шириной 2,58 м модели Т8Н5305-А составляет 45,5 тыс. долл.

Школьные автобусы в основном имеют капотную компоновку с использованием агрегатов грузовых автомобилей. Специфичным для них являются специализированные кузова, производство которых увеличилось с 15,9 тыс. шт. в 1958 г. до 20 тыс. шт. в 1965 г.

В парке преобладают школьные автобусы (92%), фактически перевозящие в среднем до 16 пассажиров. Однако отмечается тенденция преимущественного производства автобусов (70 80%) с кузовами большой вместимости (на 49 и более школьников).


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тут были комменты. RIP!






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