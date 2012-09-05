Практически каждый автовладелец сегодня сталкивается с проблемой избавления от старого, вышедшего из строя аккумулятора. Ведь просто выбросить такие изделия на свалку недопустимо. Необходимо позаботиться об утилизации аккумуляторных батарей в соответствующих условиях. А это дополнительные расходы, которые не хочется нести. Чтобы решить подобную проблему и к тому же получить прибыль, лучше всего обратиться в Лом АКБ. Наша компания занимается выкупом аккумуляторных батарей, отслуживших свой срок. У нас имеются специализированные пункты приема таких АКБ, воспользоваться которыми сумеет любой желающий.



Старый аккумулятор - это ненужный хлам, который чаще всего оказывается в гаражах автовладельцев. А если долго хранить такие АКБ, может начаться процесс испарения отравляющих токсичных соединений. Такие испарения опасны как для окружающей природы, также и для человеческого здоровья. А сдавая отслужившую свое время аккумуляторную батарею вы сможете воспользоваться следующими выгодами:



- получить прибыль;

- утилизировать изделие;

- избавиться от ненужного мусора;

- защитить окружающую природу.







Процесс утилизации



Наша компания имеет суперсовременное перерабатывающее оборудование, позволяющее извлекать из неисправных аккумуляторов различные полезные материалы. Затем они проходят дальнейшую переработку. Особо востребованным среди них считается свинец. Однако мы эффективно используем и иные компоненты, входящие в состав современных АКБ. На утилизацию у нас можно сдать аккумуляторы различных типов, в том числе:



- от ИПБ;

- литиевые;

- кислотно-свинцовые;

- свинцовые;

- кислотные.



Сдавая в нашем специализированном пункте такие изделия автовладельцы не только получат денежную прибыль, но еще и смогут защитить окружающую природу от различных испарений ядовитого характера.



Мы принимаем аккумуляторные батареи по наиболее выгодным для автолюбителей тарифам. Все процедуры по приему проводятся честно. Наша сеть приемных пунктов охватывает всю столицу. Поэтому вы сумеете подобрать такой пункт по месту проживания. Сдать б/у аккумуляторы смогут как автовладельцы, также и юр. лица без всяких ограничений в количестве. В процессе оценки мы используем несколько критериев. Учитывается марка производителя, состояние АКБ, его срок службы, а также иные технические параметры. Следовательно, за аккумулятор владелец получает не цену лома, а гораздо более высокую стоимость. Сумма вознаграждения зависит от емкости аккумуляторной батареи. Наиболее дешевыми у нас считаются трехсот рублевые АКБ (44Ah). А стоимость более мощных модификаций: 190-220Ah превышает пару тыс. руб.