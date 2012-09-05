Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Придорожная полоса




Придорожная полоса
5 Августа 2019
Теги: авто

Для придания придорожной полосе, большого разнообразия ряды снегозащитных посадок, примыкающие к дороге, необходимо формировать из деревьев и кустарников разной высоты и конфигурации кроны, имеющих листья и цветы, отличающиеся по окраске, Для этой цели следует избирать местные породы, устойчивые против отработавших газов автомобилей, не подверженные ветролому и снеголому, не требовательные к почвенным условиям и влажности. ,

Прежде всего, следует учитывать господствующее направление ветра, чтобы отступать от параллельного дороге расположения снегозащитных насаждений.   Примером такого подхода могут служить участки с интересными типами насаждений в виде 100—120-метровых отрезков, расположенных под углом 30° к оси дороги:

Членения однообразного зеленого фона леса, снегозащитных или рядовых насаждений можно достигнуть, включив в их крайний ряд, обращенный к дороге, отдельные деревья, кустарники или их группы, а также создав между снегозащитными насаждениями и дорогой декоративные группы.

Групповые посадки в зависимости от составляющих их пород могут быть древесные, древесно-кустарниковые и кустарниковые.

Основная центральная группа деревьев высотой, силуэтом кроны и окраской листвы создает общий силуэт группы. Их окружают более низкими деревьями или высоким кустарником, которые подчеркивают основную группу и способствуют ускорению ее роста.

Группу окаймляют кустарниками, притеняющими почву. Включаемая в группу посадки растительность должна цвести (черемуха, сирень, вишня, шиповник и др.), обладать красивой листвой (остролистный клен, каштан, шелковица) или контрастной формой и расцветкой кроны и ствола (ель, береза, ива). Особенно большое значение имеют цветовые контрасты. Стену хвойного леса хорошо оживляют лиственные деревья, например группы берез. Рациональный подбор пород позволяет сохранять разницу в цвете весь теплый период года, весной за счет цветения (черемуха, вишня), осенью благодаря ярким плодам (рябина) или листьям (клен).

 

 


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Снегозащитные насаждения на тр... - . (+55)
Обеспечение лучшего включения ... - . (+73)
Chevrolet Corvette - по-настоя... - . (+89)
Мероприятия по озеленению авто... - . (+76)
Правильно запроектированная до... - . (+107)
Сочетания элементов плана и пр... - . (+100)
Физиологический критерий оценк... - . (+85)
Плавность трассы... - . (+83)
Оборудование придорожной полос... - . (+91)
Дилер Toyota - . (+105)
Дорожные знаки на придорожной ... - . (+55)
Площадки отдыха и стоянки... - . (+59)
Дорожные знаки - . (+92)
Автосервис Стайер... - . (+129)
Согласование земляного полотна... - . (+96)
Популярное на форуме
Иркутск (путеводитель)... - 3 дня назад
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 5 дней назад
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 04:32, 18 Июля 2019
Самуи (Путеводитель)... - 03:48, 9 Марта 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Спроси большого начальника ГАИ... - 17:05, 27 Января 2019
Автошоу в Киеве 2012... - 14:58, 19 Января 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 01:38, 17 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке