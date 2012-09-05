Для придания придорожной полосе, большого разнообразия ряды снегозащитных посадок, примыкающие к дороге, необходимо формировать из деревьев и кустарников разной высоты и конфигурации кроны, имеющих листья и цветы, отличающиеся по окраске, Для этой цели следует избирать местные породы, устойчивые против отработавших газов автомобилей, не подверженные ветролому и снеголому, не требовательные к почвенным условиям и влажности. ,

Прежде всего, следует учитывать господствующее направление ветра, чтобы отступать от параллельного дороге расположения снегозащитных насаждений. Примером такого подхода могут служить участки с интересными типами насаждений в виде 100—120-метровых отрезков, расположенных под углом 30° к оси дороги:

Членения однообразного зеленого фона леса, снегозащитных или рядовых насаждений можно достигнуть, включив в их крайний ряд, обращенный к дороге, отдельные деревья, кустарники или их группы, а также создав между снегозащитными насаждениями и дорогой декоративные группы.

Групповые посадки в зависимости от составляющих их пород могут быть древесные, древесно-кустарниковые и кустарниковые.

Основная центральная группа деревьев высотой, силуэтом кроны и окраской листвы создает общий силуэт группы. Их окружают более низкими деревьями или высоким кустарником, которые подчеркивают основную группу и способствуют ускорению ее роста.

Группу окаймляют кустарниками, притеняющими почву. Включаемая в группу посадки растительность должна цвести (черемуха, сирень, вишня, шиповник и др.), обладать красивой листвой (остролистный клен, каштан, шелковица) или контрастной формой и расцветкой кроны и ствола (ель, береза, ива). Особенно большое значение имеют цветовые контрасты. Стену хвойного леса хорошо оживляют лиственные деревья, например группы берез. Рациональный подбор пород позволяет сохранять разницу в цвете весь теплый период года, весной за счет цветения (черемуха, вишня), осенью благодаря ярким плодам (рябина) или листьям (клен).