Следует помнить, что рискованная игра начинается с небольших количеств, которые со временем становятся все более и более значительными, и каждый потраченный злотый все больше поглощает игрока Вулкан Гранд и приближает его к первым симптомам проблемной игры.Подавляющее большинство респондентов (83,0%) не имели эпизодов возвращения в азартные игры, чтобы вернуть деньги, но только изредка это происходило 12,0% респондентов. Эти результаты являются удовлетворительными, поскольку относительно небольшой процент респондентов (5,0%) заявили о более высокой частоте возвращения в игру, что может быть показателем проблемной игры.

Следующие симптомы проблемной игры не затрагивают подавляющее большинство подростков. Оказывается, более 90,0% респондентов не делали ложных заявлений о призах, а также о ссорах и проблемах с семьей и родственниками, а также о проблемах в школе / работе, которые были бы связаны с азартными играми. Эти результаты являются удовлетворительными, но вы должны посмотреть на тех студентов, которые ответили «да» на заданные им вопросы, чтобы тщательно диагностировать проблемы. Один из изученных симптомов зависимости от азартных игр играл за более высокие ставки, чем планировалось ранее. Большинство респондентов не относятся к этой проблеме. В течение последних 12 месяцев 5,0% респондентов заявили, что такая ситуация произошла за последние 12 месяцев, предшествующих опросу. Это может свидетельствовать о постепенном отсутствии контроля над вашей игрой.

В исследованиях «Молодежь-2010» и «Молодежь-2013» респондентам задавали аналогичный вопрос, касающийся того, произошло ли в течение последних 12 месяцев, что они потратили больше денег на азартные игры, чем они планировали. Результаты опроса 2010 года показали, что 5,0% респондентов всегда делали это, 6,0% часто делали это, тогда как 14,0% утверждали, что иногда это случалось. Как вы можете видеть, такие ситуации не чужды респондентам. Следует помнить, что потеря контроля над количеством потраченных денег является серьезным симптомом зависимости от азартных игр, что, безусловно, может способствовать развитию проблемных и более поздних патологических игр.Также беспокоит то, что 3,0% респондентов были подвергнуты критике со стороны других людей в отношении их проблемных азартных игр.

