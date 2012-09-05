При снижении уровня удобства управления до уровня С и ниже, а также в условиях города актуальной становится задача определения соответствия скорости автомобиля скорости транспортного потока. Как и в случае, рассмотренном выше, помощь в решении задачи может оказать коэффициент равномерности движения к у. При движении по шоссе рекомендуется, чтобы его величина оставалась в тех же пределах (от 0,7 до 0,75), а для города он должен быть от 0,4 до 0,5.

Другим источником информации является экспертная оценка того, как часто обгоняете вы и как часто обгоняют вас. С приобретением опыта точность этой оценки заметно повышается.

Постоянный контроль за расходом топлива позволяет диагностировать состояние автомобиля. Если расход топлива в течение определенного времени начинает расти, несмотря на все усилия по его снижению, то это сигнал необходимости проверки технического состояния автомобиля.

При движении в условиях сильного встречного или попутного ветра, заснеженного полотна дороги компьютер позволяет своевременно внести изменения в режим движения автомобиля с целью частичной компенсации неблагоприятных или использования благоприятных условий движения.