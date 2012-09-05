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При работе кондиционера
21 Декабря 2016
Теги: авто

Взаимосвязи можно сформулировать в виде требований, предъявляемых к удовлетворительному микроклимату в салоне автомобиля.

Температура должна регулироваться в широком диапазоне. Регулировка должна быть плавной.

Температура воздуха в салоне в процессе езды по возможности не должна самопроизвольно изменяться.

Подача теплого воздуха должна осуществляться таким образом, чтобы водитель и пассажиры не попадали под его струю.

Температура в зоне расположения головы должна быть примерно на 7°С ниже, чем температура в зоне расположения ног (требование ’’слоистости” температуры).

Относительная влажность воздуха должна составлять 30—70 %.

Для воздухообмена может использоваться непосредственный обдув немного подогретым воздухом. Направление распространения воздуха и его расход должны регулироваться. Обдув должен осуществляться на большой площади с небольшой скоростью воздуха. В районе лица, шеи и суставов рук скорость воздуха должна быть по возможности малой.

При работе кондиционера исходят из того, что кондиционер работает в режиме подачи наружного воздуха. Температура наружного воздуха составляет 40°С при относительной влажности примерно 30%. Такие параметры воздуха характерны, например, для климатических условий штата Колорадо (США), они довольно неприятны, и воспринимаются человеком как духота и зной.


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