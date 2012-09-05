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При повороте рулевого колеса
24 Марта 2017
Теги: авто

Одновременно с этим проточка золотника, связанная радиальным и осевым каналом с левой камерой, соединяется с полостью, и масло, нагнетаемое насосом усилителя, полностью или частично поступает в кольцевой канал Г насоса-дозатора. Этот канал соединен с тремя рабочими камерами насоса-дозатора, в которых происходит всасывание. Давление, создаваемое насосом, возрастает, и нагнетаемое масло выдавливает из рабочих камер зубья сателлита, вызывая на последнем крутящий момент. Благодаря этому снижается усилие, прикладываемое к рулевому колесу.

При повороте рулевого колеса против хода часовой стрелки гидрообъемное устройство работает аналогично, но поток жидкости, нагнетаемой насосом усилителя, поступает в кольцевой канал насоса-дозатора.

При неработающем насосе усилителя насос-дозатор при вращении рулевого колеса по ходу часовой стрелки нагнетает масло в правую торцевую камеру распределителя, перемещая золотник влево. Масло, вытесняемое из левой камеры, всасывается насосом-дозатором. После того как буртик золотника пройдет правую кромку кольцевой полости, масло от насоса-дозатора начнет нагнетаться по трубопроводу в бесштоковую полость цилиндра. Вытесняемое из штоковой полости цилиндра масло по трубопроводу поступает в сливной канал, из него через обратный шариковый клапан попадает в нагнетательный канал и далее по кольцевой полости, проточке, радиальному каналу и осевому каналу в золотнике —в левую камеру и по трубопроводу — в насос-дозатор.

Объем масла, нагнетаемый в бесштоковую полость гидроцилиндра, больше вытесняемого из штоковой. Поэтому недостающий объем засасывается из сливной магистрали. При повороте влево в штоковую полость нагнетается меньше масла, чем вытесняется из бесштоковой. В этом случае часть масла, поступающего из бесштоковой полости, сливается в гидробак.

 


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