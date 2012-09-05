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При покупке большого седана обратите внимание на автомобиль Ford Mondeo
17 Августа 2017
Теги: авто

Хотите большой седан? Обратите внимание на Ford Mondeo

Многие производители все больше внимания уделяют «бюджетникам» и компакт-классу, оставляя на рынке считанные модели больших седанов. Если вы из тех, кто хочет такое авто, стоит подумать о том, чтобы купить Форд Мондео. Давайте рассмотрим, что это за «зверь» такой, на примере машины 2015 модельного года.


Экстерьер Мондео

Ford Mondeo смотрится по-деловому. Это настоящая машина для бизнесменов, которые ценят в автомобилях комфорт, скорость и надежность. Модель имеет оригинальный дизайн:

  • Капот автомобиля выдержан в агрессивном стиле.
  • Четкие линии, узкие «раскосые» светодиодные фары Ford Dynamic LED, огромная радиаторная решетка, выполненная в стиле Aston Martin – все это делает машину узнаваемой среди других авто.
  • Обращают на себя внимание и огромные колесные арки, в которые установлены диски диаметром в 17 дюймов.

Длина кузова Ford Mondeo 2015 года составляет 4 м 87 см. Что немало.


Салон

Внутри Ford Mondeo сделано все для удобства водителя и его пассажиров. Водительское кресло очень удобное. Отдельного внимания заслуживает эргономика салона. В этом плане инженеры Ford поработали отлично: стоит сесть за руль машины, и привыкать к ней не нужно, все здесь находится на своем месте, и руки сами находят нужные органы управления.

Задние сиденья напоминают комфортабельный диван. Причем расстояние между ними и передними креслами довольно большое. Места для ног сидящих сзади пассажиров достаточно. Даже сидящему посредине пассажиру здесь вполне комфортно.

В отделке салона использован прочный пластик. Несмотря на то, что некоторым автолюбителям кажется, что недорогая пластмасса в оформлении интерьера упрощает его вид, в Ford Mondeo 2015 модельного года нет такого впечатления. Пластиковое оформление автомобиля смотрится стильно и представительно.

Руль отделан мягкой и приятной на ощупь кожей. Приборная панель выглядит современно. Техническая информация показывается водителю на электронном дисплее. Кнопки управления климат-контролем и аудиосистемой марки Sony расположены так, что до них легко дотянуться.

Что оценят любители порядка – в салоне много отсеков для хранения вещей. Производители предусмотрели стандартное отделение для перчаток, бокс-подлокотник, расположенный между сиденьями. Также в машине предусмотрены отсеки с фиксаторами для стаканов и бутылок.

Багажник этого большого седана нельзя назвать слишком вместительным (все-таки упор делается на комфорт в салоне), но и маленьким он не является. Его объем – 516 литров. Незначительный минус багажного отделения – его небольшая высота. Зато оно имеет довольно большую длину.


Технические характеристики

В седане Ford Mondeo для нашего рынка могут быть установлены только бензиновые моторы:

  • 2.5-литровый атмосферник, выдающий 149 л.с.
  • Бензиновый турбодвигатель из линейки EcoBoost объемом 2-литра. Мощность – 199 л.с.
  • Также 2-литровый мотор EcoBoost, развивающий 240 л.с.

Что касается коробки передач, покупателям этого авто предлагается робот с 2 сцеплениями PowerShift. Стараниями инженеров компании за счет его использования удалось достичь сочетания неплохой динамики авто и расхода, как у МКПП.

В общем, если вы хотите большой комфортабельный седан и имеете на руках от 1 200 000 рублей, Мондео будет отличным выбором.


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тут были комменты. RIP!






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