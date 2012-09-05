К рычагу приварена планка, которая при выключении сцепления приводит в действие механизм тормозка первичного вала коробки передач. Тормозок ленточного типа предназначен для остановки первичного вала коробки передач после выключения сцепления для снижения торцевого износа зубьев переключаемых зубчатых колес. Он сблокирован с механизмом выключения сцепления и срабатывает при нажатии на педаль сцепления.

Тормозной барабан устройства навинчен на резьбовую часть шейки первичного вала коробки передач и закреплен на нем гайкой и замковой шайбой.

Тормозная стальная лента с асбофрикционной накладкой, охватывающая тормозной барабан, соединена с рычажком, посаженным на квадратный хвостовик валика, установленного в крышке. К внешнему концу валика приварен рычаг.

При выключении сцепления шток рабочего гидроцилиндра поворачивает рычаг и жестко связанный с ним валик отжимной вилки. Одновременно шток через приваренную к нему скобу перемещает тягу, которая поворачивает рычаг, свободно установленный на валике механизма блокировки передач. Пластина, приваренная к рычагу, перемещается вниз и через пружину и гайки и приводит в движение тягу тормозка. Тяга, воздействуя на рычаг, поворачивает прикрепленный к нему валик и надетый на его квадратный хвостовик рычажок, который натягивает тормозную ленту, прижимая ее к цилиндрической поверхности барабана. Когда натяжение ленты, создаваемое пружиной, достигнет заданной величины, рычаг остановится, однако это не будет препятствовать дальнейшему перемещению пластины. Резиновое кольцо уплотняет место сопряжения валика с крышкой.

Тормоз регулируют следующим образом. Отпускают контргайку и выключают сцепление. Удерживая педаль в таком положении, вращают гайку так, чтобы указатель, сжимая пружину, коснулся пластины, фиксируют гайку контргайкой и отпускают педаль сцепления. В исходном положении механизма привода тормоза между пластиной и указателем должен быть зазор.