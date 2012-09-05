При движении автомобиль совершает поперечные колебания относительно заданной траектории движения. Поэтому занимаемое при движении пространство больше его статического габарита В а . Чтобы представить себе динамический габарит В А и габарит опасности В оп , предположим, что мы многократно проезжаем с постоянной скоростью через сужающиеся сбиваемые ворота. Минимальная ширина ворот, при которой еще возможно проехать неограниченное число раз, равна габариту опасности В оп . При дальнейшем сужении ворот появятся заезды, в которых ворота будут задеты, что означает потерю устойчивости управления автомобилем. По мере дальнейшего сужения ворот число случаев потери устойчивости управления автомобилем возрастет, и при определенной их ширине проехать через ворота, не зацепив их, будет невозможно. Эта ширина ворот и соответствует динамическому габариту автомобиля В д .

При действии на автомобиль поперечных сил опасное пространство искривляется. Изменение кривизны траектории в этом случае описывается синусоидой. Поскольку измерить ее параметры трудно и не совсем понятно, как их использовать при анализе ДТС, штатность выполнения маневра оценивается по величине расстояния объезда препятствия S o6 , которое сопоставимо с остановочным путем автомобиля. На рис. 6.5 приведен график зависимостей между минимальным S o6 min , безопасным S o6 без расстояниями объезда и скоростью выполнения маневра V a . Маневр «объезд препятствия» позволяет предотвратить наезд на препятствие, когда это нельзя сделать путем торможения. Чтобы оценить возможности применения этого маневра рассмотрим график на рис. 6.5, на котором показано, как изменяются от скорости автомобиля V a параметры опасного пространства при торможении и объезде для учебных автомобилей 2 и 3.