При движении с постоянной скоростью необходимо использовать самые высокие передачи. На небольшой скорости ограничением является минимально устойчивая частота вращения коленчатого вала, которая меньше нижней границы оптимального диапазона оборотов. При высокой скорости стрелка тахометра не должна выходить за верхнюю границу оптимального диапазона оборотов. Это означает ограничение максимальной скорости автомобиля на участке свободного движения. За качество движения отвечают и автомобильные шины. Именно поэтому к их выбору необходимо подходить максимально ответственно. В интернет-магазине bridgestone turanza t001 вы найдете большой выбор покрышек по привлекательной стоимости.

Выбранной скорости соответствует определенное положение педали скорости. Если нажать на педаль немного больше, изменение скорости автомобиля будет происходить очень медленно и проявится это только через значительный промежуток времени. Но расход топлива увеличивается. Таким образом, разогнавшись, необходимо, отпуская педаль, найти ее положение, соответствующее выбранной скорости. Наличие эконометра и манометра для измерения давления турбонаддува помогает решить эту задачу: необходимо заметить положение стрелок на этих приборах, при котором начинается снижение скорости, и в дальнейшем отпускать педаль так, чтобы стрелки чуть-чуть не доходили до этого положения. Изменять положение педали скорости необходимо только в случае отклонения скорости от выбранной. Наличие эконометра и манометра для измерения давления турбонаддува помогает и в этом случае — стрелки при движении с постоянной скоростью должны быть неподвижными.

Когда на дороге встречаются пологие спуски, необходимо использовать движение по инерции — накатом. Спуск можно считать пологим, если скорость автомобиля при езде накатом изменяется в пределах ±5 км/ч. На более крутом спуске необходимо использовать торможение двигателем (отпустить педаль скорости). Двигатели современных грузовых автомобилей и автобусов имеют экономайзер принудительного холостого хода (ЭПХХ). Поэтому при торможении двигателем топливо не расходуется.