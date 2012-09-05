Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События При движении с постоянной скоростью




При движении с постоянной скоростью
15 Апреля 2017
Теги: авто

При движении с постоянной скоростью необходимо использовать самые высокие передачи. На небольшой скорости ограничением является минимально устойчивая частота вращения коленчатого вала, которая меньше нижней границы оптимального диапазона оборотов. При высокой скорости стрелка тахометра не должна выходить за верхнюю границу оптимального диапазона оборотов. Это означает ограничение максимальной скорости автомобиля на участке свободного движения. За качество движения отвечают и автомобильные шины. Именно поэтому к их выбору необходимо подходить максимально ответственно. В интернет-магазине bridgestone turanza t001 вы найдете большой выбор покрышек по привлекательной стоимости.

Выбранной скорости соответствует определенное положение педали скорости. Если нажать на педаль немного больше, изменение скорости автомобиля будет происходить очень медленно и проявится это только через значительный промежуток времени. Но расход топлива увеличивается. Таким образом, разогнавшись, необходимо, отпуская педаль, найти ее положение, соответствующее выбранной скорости. Наличие эконометра и манометра для измерения давления турбонаддува помогает решить эту задачу: необходимо заметить положение стрелок на этих приборах, при котором начинается снижение скорости, и в дальнейшем отпускать педаль так, чтобы стрелки чуть-чуть не доходили до этого положения. Изменять положение педали скорости необходимо только в случае отклонения скорости от выбранной. Наличие эконометра и манометра для измерения давления турбонаддува помогает и в этом случае — стрелки при движении с постоянной скоростью должны быть неподвижными.

Когда на дороге встречаются пологие спуски, необходимо использовать движение по инерции — накатом. Спуск можно считать пологим, если скорость автомобиля при езде накатом изменяется в пределах ±5 км/ч. На более крутом спуске необходимо использовать торможение двигателем (отпустить педаль скорости). Двигатели современных грузовых автомобилей и автобусов имеют экономайзер принудительного холостого хода (ЭПХХ). Поэтому при торможении двигателем топливо не расходуется.



.

Комментарии

Оставить свой комментарий
Обновить изображение
Внимание! Грубые и нецензурные комментарии будут удалены.
Обсудить на форуме
Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Комбинированное торможение... - . (+33)
Анализ статистики ДТП... - . (+33)
Регулирование скорости... - . (+60)
Пластина через крышку... - . (+68)
Бортовой тормоз - . (+68)
Японочка - . (+67)
Кабина - . (+40)
Въезд в узкий проезд... - . (+99)
Рекомендации по применению эко... - . (+96)
Бизнес на локальной покраске а... - . (+154)
Колонка стояночного тормоза... - . (+147)
Абсолют Страхование... - . (+143)
Автомобильные приборы... - . (+144)
Бортовой редуктор... - . (+151)
Популярное на форуме
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 17:58, 8 Июля 2013
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке