Во Франции, где повсюду грозят особо большие штрафы, за дорожные нарушения с Вас высчитают 270 DM. Протесты как правило ничего не дают. Кто не заплатит, должен будет оставить машину и получит ее только после выплаты несоизмеримо большого залога. Эти деньги отпускник больше не увидит. Через несколько месяцев он получит официальную бумагу, из которой следует, что общие затраты составили сумму, соответствующую выплаченному залогу. Так что если дорожный инспектор просит заплатить, лучше сразу кладите деньги на бочку.

Внимание! При мокром асфальте на проселочных дорогах во Франции максимально допустимая скорость 80 км/ч, на дорогах типа автобан с четырехрядным движением - максимум 100 км/ч, на автобанах - 110 км/ч.

Максимально разрешенная скорость на дорогах Испании недавно была повышена до 120 км/ч, хотя можно ехать 140 и еще не бояться быть оштрафованным. Это касается как легковых, так и грузовых автомобилей. Но если вы хотите быт уверены в надежности грузовика, загляните на tata daewoo официальный сайт. ГрузСпецАвто предлагает надёжную спецтехнику по лучшей дилерской цене от ведущих южнокорейских автоконцернов.

Не стоит упускать из виду и "добропорядочность” европейских жителей: если в зеркале заднего вида Вы заметили явно интересующуюся Вами полицейскую машину со включенными “мигалками", знайте - кто-то не упустил возможности сообщить в полицию о “неадекватном" поведении на дороге автомобиля с незнакомыми опознавательными знаками. Все, теперь Вы точно попались. Готовьте деньги.

На Севере также не стоит выпускать спидометр из поля зрения. Тот кого остановят за превышение скорости в Дании, Норвегии или Финляндии, должен иметь при себе свои сто марок. Жесткий контроль заботится о том, чтобы ни один из нарушителей ограничения скорости не остался безнаказанным.

Теперь многострадальная тема Алкоголь. В Венгрии, Чехии, Румынии, Эстонии и Словакии на сегодняшний день установлена предельная норма алкоголя в крови водителя - 0,0 промили, т.е. за рулем можно находиться только абсолютно трезвым. В Швеции при максимально допустимых 0,2 промили содержание алкоголя в крови выше допустимой нормы в случае аварии или просто контроля, будет стоить Вам вашей месячной зарплаты. Так же в Бельгии, Дании, Великобритании, Франции и Швейцарии (промильная граница между 0,5 и 0,8) любители выпить за рулем должны быть готовы к тому, что штраф составит довольно большую сумму. Многие были бы рады, если бы штраф измерялся только в деньгах. Однако существует угроза штрафа с лишением свободы. Даже на отдыхе думайте о том, что тот, кто любит выпить, не должен садиться за руль.