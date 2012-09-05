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Престижный лимузин
3 Февраля 2017
Теги: авто

В начале 1953 года среди автомобилей марки Volvo появился престижный лимузин — своего рода «шведский Rolls Royсе». Собственно, это был знакомый нам таксомотор PV 831 с перегородкою в кузове и откидными местами, но попышнее отделанный и побогаче оборудованный. Салон обивался светло-серым габардином, полы в обоих отделениях салона застилались мягкими велюровыми ковриками, заднее сиденье снабжалось откидным центральным подлокотником и двумя прикуривателями, смонтированными подле пепельниц в подлокотниках боковых; картину дополнял семиламповый радиоприемник новыми диапазонами и парой выносных громкоговорителей в салоне. Снаружи такую машину легко было распознать по двум добавочным противотуманным фарам на переднем бампере, по прожектору возле водительской форточки и белой резине, которая прочим моделям не полагалась; кроме того, лимузин обычно красился не в черный цвет, как таксомоторы, а в темно-синий или даже в бордовый, и еще на передке имелась лишняя блестящая накладка. Модель называлась Disponent («распорядитель»), и один экземпляр принадлежал шведскому королевскому семейству. Начиная с 1953 года на любой машине серии 800, включая шасси, можно было по выбору иметь независимую переднюю подвеску. Если вы собираетесь в путешествие всей семьей, стоит автобокс купить. Он имеет надежное крепление и позволяет взять неограниченное количество вещей в дорогу.

Настоящей сенсацией стало прокатившееся в 1954 году по всей Скандинавии известие о том, что фирма Volvo намерена в ближайшее время выпустить на рынок... двухместный спортивный автомобиль. Доселе машины этой марки имели репутацию этаких «сундуков», пусть не всегда далекарлийских, но неизменно громоздких, поместительных и прочных; такие понятия, как «скорость» и «спорт», не слишком с ними ассоциировались.

Опять-таки у всех на слуху было публичное высказывание Ассара Габриэльссона, что-де по его мнению «алли и прочие гонки ничуть не более полезны автопромышленности, нежели собачьи бега», — и вдруг такой пассаж: спортивный Volvo, да еще двухместный, да еще с пластиковым кузовом по последней моде!.. Между тем все дело было как раз в Габриэльссоне. Он по-прежнему систематически наезжал в Штаты, приглядываясь к тамошнему состоянию дел, а не далее как в 1953 году среди американских машин появились сразу две спортивные двух- местки с легким пластиковым кузовом — Chevrolet Corvette и Kaiser Darrin. Вот он и загорелся идеей: «А не заиметь ли и нам такую же модель?!»

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