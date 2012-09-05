Пресс-релиз

11 января 2018 г.

ДО СТАРТА РАСПРОДАЖИ КИБЕРПОНЕДЕЛЬНИК 2018 ОСТАЛОСЬ 2 НЕДЕЛИ

Главная зимняя распродажа года КИБЕРПОНЕДЕЛЬНИК 2018 пройдет с 29 по 31 января 2018 года на сайте Kiberponedelnik.com. Участие в акции примут более 100 магазинов. На протяжении 72 часов пользователи смогут приобрести свыше 20 тыс. наименований товаров со скидками от 15% до 80%.

Организатором акции выступила Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли (НАДТ) и технический партнер компания ООО «Блэк Фрайдэй», организатор первой российской «Чёрной пятницы» и владелец площадки Blackfridaysale.ru.

Онлайн-распродажа КИБЕРПОНЕДЕЛЬНИК 2018 станет актуальным событием в преддверии февральских и мартовских праздников, где каждый покупатель сможет приобрести все самое необходимое. В рамках онлайн-распродажи традиционно будет представлен широкий ассортимент товаров различных категорий: электроника и бытовая техника, красота и здоровье, одежда и обувь, товары для дома, детские товары.

Эксклюзивные предложения специально для Kiberponedelnik.com подготовят Связной, MediaMarkt, Huawei, ОБИ, PHILIPS, Фирменный магазин REDMOND, NYX Professional Makeup, 003, Nokia, Samsonite, Lancome, Том Тейлор, United Colors of Benetton, интернет-магазин телеканала Пятница и другие. Онлайн-магазин Philips подготовит скидки до 50%, интернет-магазин 003.ru до 50%, Samsonite до 60%, официальный сайт United Colors of Benetton представит скидки до 70%. Сеть гипермаркетов для ремонта дома и дачи ОБИ предложит скидки на товары до 50%. Интернет-магазин косметики и парфюмерии Lancome — до 35%, а интернет-магазин Askona предоставит скидки до 70% на все виды матрасов, интернет зоомагазин "Бетховен" — до 30%.

Александр Иванов, Президент НАДТ: «Последние распродажи прошли крайне удачно для продавцов и покупателей. В этом году участие в распродаже Kiberponedelnik.com примут компании, представляющие уникальные предложения. Мы благодарны группам общественного контроля за помощь в отслеживании нарушений правил со стороны магазинов, что позволяет нам улучшать уровень проводимого мероприятия».

Организаторы онлайн-распродажи КИБЕРПОНЕДЕЛЬНИК 2018 рассчитывают привлечь около 1,8 млн. пользователей. Принять участие в распродаже смогут жители России, Республики Беларусь и Казахстана.

Официальным логистическим партнером акции станет служба доставки Boxberry. Алексей Бездеткин, коммерческий директор службы доставки Boxberry отметил: «В этом году Boxberry предлагает индивидуальные скидки на доставку для интернет-магазинов, участвующих в глобальной распродаже КИБЕРПОНЕДЕЛЬНИК 2018. Выгодные условия доставки — это дополнительная экономия для покупателей, которые могут потратить больше денег на товары. И хороший инструмент повышения продаж для интернет-продавцов в условиях серьезной конкуренции: скидки на товары будут у многих, а уникальные условия доставки — у партнеров Boxberry».

«Для размещения своих предложений в предстоящей распродаже КИБЕРПОНЕДЕЛЬНИК 2018 мы выбираем Kiberponedelnik.com как площадку с самой большой посещаемостью по итогам прошлого года. Мы прекрасно понимаем, что клиенты будут искать товары с максимальными скидками на проверенных сайтах, поэтому рады новому сотрудничеству с организаторами акции», — прокомментировал Сергей Улитин, Digital Marketing Team Lead, MediaMarkt Russia.

«Мы регулярно участвуем в распродажах, проводимых командой Blackfridaysale.ru. КИБЕРПОНЕДЕЛЬНИК 2018 не станет исключением. Участие в проектах Blackfridaysale.ru всегда позитивно влияет на динамику в развития нашего онлайн-магазина REDMOND Smart Home», — комментирует Щекотова Елена Андреевна, интернет-маркетолог REDMOND Smart Home.

Сергей Печорин, руководитель департамента электронной коммерции Samsonite: «Площадка Kiberponedelnik.com – это отличный способ коммуникации и привлечения новых клиентов. Годы сотрудничества подтверждают эффективность и надежность работы».

Павел Кузьмин, руководитель отдела электронной коммерции и программ лояльности ОБИ: «Для размещения своих предложений мы выбираем площадку Kiberponedelnik.com, так как в рамках онлайн-распродажи Чёрная пятница был показан отличный результат по трафику, охвату и заказам».

«В КИБЕРПОНЕДЕЛЬНИК 2018 мы традиционно предлагаем потенциальным покупателям десятки тысяч товаров со скидкой от 20 до 50%. В акции участвуют товары из нескольких десятков категорий, от цифровой техники до детских игрушек. Работаем с площадкой Kiberponedelnik.com не первый год, довольны качеством обслуживания, оперативностью обратной связи и удобством загрузки материалов. Надеемся, что результат распродажи оправдает ожидания, со своей стороны тоже активно готовимся», — отметила Кристина Смоленцева, Плеер.Ру.

Текущий список магазинов-участников представлен на сайте Kiberponedelnik.com.

Информация о НАДТ:

Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли (НАДТ), старейшая российская профессиональная некоммерческая организация, представляет интересы участников рынка дистанционной торговли и предприятий, образующих экосистему отрасли. Сегодня Ассоциация — это несколько десятков брендов, в т.ч. известных во всём мире, а также индивидуальные предприниматели и различные интересные стартапы. Ассоциация открыта для сотрудничества и рада будет помочь всем, кто нуждается в профессиональном совете, консультации и защите!

Информация об ООО «Блэк Фрайдэй»:

BLACKFRIDAYSALE.ru – ежегодная Черная пятница в России. Проект реализуется компанией ООО «Блэк Фрайдэй» (правообладателем торговой марки Black Friday). Официальной площадкой Блэк Фрайдэй в России является сайт BLACKFRIDAYSALE.ru. Проект имеет международный статус: аналогичные онлайн-распродажи проходят в Германии, Австрии, Швейцарии и Белоруссии. В России Black Friday ежегодно собирает не менее 5 млн. покупателей и порядка 300 магазинов-участников. C декабря 2016 года – технический партнер акции Kiberponedelnik.com.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:

Пресс-центр НАДТ

Анастасия Простакова

+7 (909) 655-82-40



