В прерывателе тока низкого напряжения неподвижный контакт 19 соединен с массой, а подвижный 18 - с первичной обмоткой. При замкнутых контактах прерывателя ток поступает в первичную обмотку катушки, а затем во вторичную и образует вокруг них магнитное поле. Как только контакты прерывателя разомкнутся (при набегании на кулачок валика распределителя), ток перестает поступать в обмотки катушки зажигания и, следовательно, магнитное поле начинает сразу исчезать, и это исчезающее магнитное поле пересекает витки обмоток: во вторичной обмотке индуцируется ток высокого напряжения (16...26...46) тыс. вольт, который и подводится разностной пластиной (ротором) 4 к свечам зажигания. Но это исчезающее магнитное поле пересекает также витки и первичной обмотки, и в ней также индицируется ток - ток самоиндукции (300...330) вольт. Такого напряжения оказывается достаточным, чтобы между контактами прерывателя тока низкого напряжения проскакивала искра и контакты при этом будут обгорать.

Для устранения этого явления служит конденсатор, который параллельно соединен с контактами прерывателя. Он состоит из двух лент алюминиевой фольги, разделенных двумя бумажными лентами. Одна алюминиевая лента соединена с корпусом конденсатора, т. е. с массой, а вторая - соединена проводком с изолированным от массы подвижным контактом прерывателя.

При размыкании контактов прерывателя конденсатор заряжается током самоиндукции, устраняя искрение между контактами прерывателя, а при замыкании контактов он разряжается на первичную обмотку и создает импульс тока обратного направления, ускоряя этим исчезновение магнитного поля, что дополнительно повышает напряжение во вторичной обмотке катушки зажигания.