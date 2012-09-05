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Преодолеваем страх перед квартирным переездом
8 Февраля 2018

Мысленно перенесите себя в просторную, светлую квартиру в новостройке в тихом спальном районе столицы. Многие люди мечтают о том, чтобы переехать в мегаполис и зажить новой жизнью. Но по разным причинам так и не происходит перевозка мебели, Киев так и остается мечтой.

Обычно квартирный переезд, Киев или любой другой город, обусловлен жизненными обстоятельствами либо собственным желанием. Конечно, последний вариант – желаемый переезд – переносится намного легче и приносит больше удовлетворения, чем вынужденный.


Причины смены места жительства

Основаниями столь важного шага может быть вступление в брак, смена места работы или рода деятельности, получение наследства, проблемы со здоровьем и другие. Но в любом случае человеку необходимо произвести перевозку мебели и расстаться с зоной комфорта, тщательно создаваемой многими годами: дом, работа, друзья, соседи, любимый магазин.


Что же именно пугает людей во время квартирного переезда?

  1. Человеку страшны перемены в любых проявлениях. Даже если они интересные и увлекательные, это все равно выход из собственной зоны комфорта.
  2. Квартирный переезд в Киев вызывает необходимость разлучаться с друзьями, родственниками и близкими людьми. Человек теряет обычную поддержку и внимание. В любом случае новые знакомства и друзья появятся не сразу.
  3. Страх оставить свое любимое «обжитое» место, уют и комфорт которого создавался длительное время.
  4. Опасения, что на новом месте будет отсутствовать былая удача, как в прежнем доме.
  5. Дискомфорт от хлопотного процесса перевозка мебели, Киев не дает возможности уделить большое количество времени для организации переезда.


Плюсы квартирного переезда

  • Шанс начать жизнь с чистого листа. Безусловно новая квартира или дом дарит шанс завести новые знакомства, установить полезные связи, найти интересную работу, возможно, избежать прошлых ошибок.
  • Ощущение независимости и самодостаточности. Переезд это испытание, преодоление которого повышает самооценку, формирует организационные навыки и заставляет планировать свою жизнь.

Для того чтобы квартирный переезд не превратился в кошмар необходимо придерживаться определенных рекомендаций.

  1. Подготовить список вещей, которые нужно перевезти на новое место жительства.
  2. Заказать услугу «Квартирный переезд Киев» в транспортной компании.
  3. Надежно упаковать все вещи, мебель, технику.
  4. Перевезти все имущество в новую квартиру.
  5. Распаковать вещи, технику, собрать мебель.
  6. Наслаждаться изменениями в жизни.

Занимаясь планированием квартирного переезда, важно выбрать надежного партнера. Компания MovEx занимается перевозкой мебели в Киев и по столице более 5 лет. Профессиональные грузчики имеют большой опыт доставки грузов разной сложности. Компания в обязательном порядке заключает договор о сотрудничестве и берет на себя ответственность за сохранность перевозимого имущества.


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тут были комменты. RIP!






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