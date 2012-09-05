В разные времена марка Лада пользовалась огромным потребительским
спросом и популярностью среди автолюбителей. Ситуация не изменилась и в
наши дни. Согласно статистике последнего года автомобиль Лада считается
наиболее востребованным и популярным среди россиян. По автомагистралям
нашей страны и других государств передвигаются миллионы данной марки.
Надежность и доступная стоимость позволяет купить Ладу разным слоям
населения. Премиум-авто является официальным дилером отечественного
автомобильного концерна в Екатеринбурге. Здесь покупателям доступны
различные модификации и комплектации Лада по наиболее выгодным ценам.
Чтобы выбрать подходящую комплектацию или же модификацию марки нужно
лишь ознакомиться с каталожным списком дилера. Приобрести данные
автотранспортные средства можно не только за наличные, но и в кредит.
Лада в Екатеринбурге довольно востребованная марка. Обусловлено это
множеством ярко выраженных причин моделей данной марки. Прежде всего
весь модельный ряд бренда отличается элегантным внешним видом. Над
экстерьером и интерьером авто трудились не только отечественные, но и
зарубежные автомобильные дизайнеры. А началось все после рекрутирования
АвтоВАЗ-ом бывшего дизайнера Вольво - Стива Маттина. Благодаря его
усилиям интерьер седана стал более эргономичным. А внешний вид обрел
стиль и изящность. По показателям презентабельности Лада сегодня не
уступает даже наиболее популярным иномаркам.
Кроме этого дизайнеры позаботились об адаптированности к климатическим
условиям и автомагистралям страны. Эксплуатация авто в российских
специфических условиях невозможна без их учета. Например, двигатель Лады
был создан с учетом особенностей российского топлива. А жители
Свердловской области смогут выбрать Ладу, укомплектованную усиленным
стартером, мощной печью и генератором. Такое авто может успешно
справиться с многими задачами. Передвигаться на таком транспорте можно
комфортно в городских условиях, а также загородной местности. Подходит
он и для продолжительных дальних поездок по скоростным автомагистралям.
Создатели авто достигли высокой надежности благодаря соблюдению
европейских норм безопасности. Оснащены автотранспортные средства
прочными трехточечными ремнями, подушками безопасности и подголовниками.
Если произойдет переворот или же столкновение с твердым объектом,
происходит неполное сминание каркаса кузова. Благодаря усиленной
конструкции внутри салона для пассажиров или же водителя остается
безопасное пространство. Необходимо отметить и повышенный уровень
удобств современных модификаций Лада. Отличаются такие модели легкой
управляемостью и плавным ходом. В люксовые комплектации входят
стереосистема и климат-контроль. Покупатели таких авто могут не
беспокоиться о поиске запчастей или же комплектующих. А их
техобслуживание требует минимальных затрат.