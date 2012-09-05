В разные времена марка Лада пользовалась огромным потребительским спросом и популярностью среди автолюбителей. Ситуация не изменилась и в наши дни. Согласно статистике последнего года автомобиль Лада считается наиболее востребованным и популярным среди россиян. По автомагистралям нашей страны и других государств передвигаются миллионы данной марки. Надежность и доступная стоимость позволяет купить Ладу разным слоям населения. Премиум-авто является официальным дилером отечественного автомобильного концерна в Екатеринбурге. Здесь покупателям доступны различные модификации и комплектации Лада по наиболее выгодным ценам. Чтобы выбрать подходящую комплектацию или же модификацию марки нужно лишь ознакомиться с каталожным списком дилера. Приобрести данные автотранспортные средства можно не только за наличные, но и в кредит.



Лада в Екатеринбурге довольно востребованная марка. Обусловлено это множеством ярко выраженных причин моделей данной марки. Прежде всего весь модельный ряд бренда отличается элегантным внешним видом. Над экстерьером и интерьером авто трудились не только отечественные, но и зарубежные автомобильные дизайнеры. А началось все после рекрутирования АвтоВАЗ-ом бывшего дизайнера Вольво - Стива Маттина. Благодаря его усилиям интерьер седана стал более эргономичным. А внешний вид обрел стиль и изящность. По показателям презентабельности Лада сегодня не уступает даже наиболее популярным иномаркам.



Кроме этого дизайнеры позаботились об адаптированности к климатическим условиям и автомагистралям страны. Эксплуатация авто в российских специфических условиях невозможна без их учета. Например, двигатель Лады был создан с учетом особенностей российского топлива. А жители Свердловской области смогут выбрать Ладу, укомплектованную усиленным стартером, мощной печью и генератором. Такое авто может успешно справиться с многими задачами. Передвигаться на таком транспорте можно комфортно в городских условиях, а также загородной местности. Подходит он и для продолжительных дальних поездок по скоростным автомагистралям.



Создатели авто достигли высокой надежности благодаря соблюдению европейских норм безопасности. Оснащены автотранспортные средства прочными трехточечными ремнями, подушками безопасности и подголовниками. Если произойдет переворот или же столкновение с твердым объектом, происходит неполное сминание каркаса кузова. Благодаря усиленной конструкции внутри салона для пассажиров или же водителя остается безопасное пространство. Необходимо отметить и повышенный уровень удобств современных модификаций Лада. Отличаются такие модели легкой управляемостью и плавным ходом. В люксовые комплектации входят стереосистема и климат-контроль. Покупатели таких авто могут не беспокоиться о поиске запчастей или же комплектующих. А их техобслуживание требует минимальных затрат.

