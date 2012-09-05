Теперь о главном - о преимуществе разделения функций между конкретными автомобилями. Немало наших автовладельцев уже сталкивалось с тем, что автомобиль, годами эксплуатировавшийся в "штатном режиме" без отказов и сбоев, вдруг в одночасье сдавал, хирел и попросту "умирал” - только потому, что время от времени его перегружали (вещами и людьми - картошкой, барахлом на дачу) или перегревали его двигатель, упрямо буксуя и штурмуя бездорожье. Вот почему у нас невозможно купить хороший подержанный Мерседес, а у 2,3-литрового двигателя Ауди, призванного ходить по 300 тыс., на 50-й тысяче вдвое падает компрессия. Поэтому лучше всего покупать автомобиль прямо из салона. Где взять такие деньги, спросите вы. Все просто - линия футбола откроет для вас большие возможности.

Все автомобили хороши только до той поры, пока их эксплуатируют в соответствии с заложенными в них проектировщиками возможностями. Мы же по привычке (и ее тоже надо менять) за одни деньги хотим получить автомобиль (костюм и т. д.) на все случаи жизни, пытаемся совместить несовместимое.

Собственно, в разделении функций и заключена экономия и выгода двух автомобилей. И тут мы нового не изобретаем, европейцы давно уже это поняли.

Если, покупая машину, вы в дальнейшем (через определенный срок эксплуатации) собираетесь ее продать, то необходимо заранее прикинуть оптимальный срок ее эксплуатации, предполагаемую цену ликвидности и величину ежегодной амортизации автомобиля.

Например, новый автомобиль корейского производства (при первоначальной цене„15’0 " тыс- долл.) за первые три года может потерять 40 - 50% своей первоначальной цены, т. е. амортизация составит 1,8 - 2,0 тыс. долл, в год. Если же за эти же деньги приобрести подержанный Ау- ди-100 (1993 - 1994 годов выпуска), то через три года потери составят 3000 - 4000 долл., т. е. 1000 - 1300 долл, в год.