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Преимущество постоянства колеи
25 Августа 2017
Теги: авто

Основной причиной большей длины нижних рычагов по сравнению с верхними является стремление сохранить колею — расстояние между серединами опорных поверхностей шин — постоянной, избегая поперечного скольжения и истирания шин. Если оба рычага имеют одинаковую длину, колея имеет максимальную величину при горизонтальном их положении. При дальнейшей деформации рессор и наклоне рычагов колёса перемещаются внутрь параллельно самим себе, и колея уменьшается. При большой длине нижних рычагов, как показано на схеме, при удалении рычагов от горизонтального положения колесо несколько наклоняется, и колея сохраняет приблизительно постоянное значение. Если при горизонтальном положении рычагов колесо расположено вертикально, то при смешении рычагов вверх или вниз от горизонтального положения его верхняя часть наклоняется внутрь. Открываете автосервис? Шиномонтажное оборудование понадобится в таком случае. Приобрести его можно в компании Все Для Сервиса. Здесь вы найдете все необходимые товары по доступным ценам.

Регулировка развала колёс и их продольной непараллельности. Хотя в современных автомобилях развал колёс почти отсутствует, а продольная непараллельность применяется редко, необходимо предусмотреть регулировку колёс в обоих направлениях, так как первоначальная заводская установка может быть нарушена. Способы этой регулировки, естественно, отличаются от применяемых на автомобилях с неразрезными передними осями. Верхний рычаг передней подвески автомобиля Крайслер имеет У-образную форму и снабжён винтовыми подшипниками на валу, установленном на раме. Шпилька, выступающая (на фигуре) в средней части рычага, служит для крепления амортизатора прямого действия. Наружный конец рычага отогнут под прямым углом, и на нём выполнена резьба, на которую навинчена эксцентричная втулка, имеющая внутреннюю резьбу; втулка входит в отверстие верхнего конца корпуса поворотного шкворня, снабжена шестигранной головкой и может быть легко повёрнута ключом. Непараллельность колёс в продольном направлении регулируется поворотом втулки, что вызывает осевое перемещение её вдоль нарезки по рычагу. Если нужно отрегулировать непараллельность колёс в продольном направлении, а развал колёс должен сохранить своё значение, следует повернуть втулку на полное число оборотов. Если нужно отрегулировать развал колёс, втулка поворачивается на необходимый угол, причем оборота независимой подвеске на рычажном четырёхзвеннике колея остается постоянной соответствует полному диапазону регулировки. После окончания регулировки соединение стопорится при помощи зажимного болта.

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тут были комменты. RIP!






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