С необходимостью быстро найти крупную сумму денег хоть раз в жизни сталкивался каждый человек. Способы решения проблемы люди выбирают, исходя из особенностей конкретной ситуации. К числу наиболее популярных и выгодных решений следует отнести получение займа под залог авто.

В России за последние годы появилось множество компаний, предлагающих услуги предоставления кредитов под залог транспортных средств. Перечень ТС, принимаемых в залог специализированными компаниями, не ограничиваются легковыми автомобилями. На выгодных условиях предоставляют займы ломбарды в москве занимающиеся спецтехникой, грузовыми авто и мототехникой. Изобилие предложений в этой сфере услуг нередко становится препятствием для владельцев авто, желающих быстро и выгодно получить заем. Как правило, вариант обращения в банк автовладельцы, хоть единожды воспользовавшиеся услугами автоломбардов, даже не рассматривают по целому ряду причин.





Почему выгодно брать заем в автоломбарде

Самым большим преимуществом автоломбардов автовладельцы называют короткие сроки получения финансовых средств, но это далеко не единственное преимущество получения займа под залог авто в автоломбарде. В числе других преимуществ следует отметить:

возможность получить кредит на удобный для владельца авто срок. Автоломбард Zalog24h предоставляет денежные средства на срок до нескольких лет, что позволяет клиентам погашать долг необременительно для бюджета;

цель получения займа автоломбард не интересует в отличие от большинства банковско-кредитных организаций;

получить денежную сумму можно в любое время суток, поскольку Zalog24h – автоломбард круглосуточный;

независимая оценка позволяет автовладельцам получить до 95% реальной стоимости транспортного средства;

сохранность автомобиля под залогом гарантируется, поскольку до выплаты займа он находится на охраняемой автостоянке.





Что значит надежный автоломбард

При выборе автоломбарда предпочтение следует отдавать организациям с хорошей репутацией, поскольку такие компании работают в соответствии с нормами российского законодательства. Автовладельцы, выбравшие надежный ломбард, защищены законами России, поэтому какие-либо проблемы абсолютно исключены. Компания Zalog24h гарантирует юридическую чистоту сделок и оформление документов строго в рамках законов РФ. Как видите, в этом случае преимущества сотрудничества очевидны.