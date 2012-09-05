Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Преимущества выбора газобаллонного оборудования 4-го поколения: принцип работы и основные достоинства




Преимущества выбора газобаллонного оборудования 4-го поколения: принцип работы и основные достоинства
16 Марта 2021
Теги: ПДД

Популяризации газобаллонного оборудования поспособствовал ряд достоинств, которые сочетают в себе эти установки. Одной из главных причин является значительная экономия на топливе при эксплуатации автомобиля. Кроме того, газ не выделяет в атмосферу вредные вещества, положительно влияет на двигатель, увеличивая его ресурс, а также исключает необходимость постоянного контроля топлива в бензобаке. Многие автовладельцы уже установили ГБО, но есть еще и те, кто только планирует это сделать. Для современных автомобилей с инжекторными типами двигателей предлагаются установки ГБО 4-го поколения, которые имеют множество преимуществ. Именно такие системы считаются одними из самых надежных среди всех существующих поколений.   

Принцип функционирования ГБО 4-го поколения

Преимущество использования газобаллонного оборудования на автомобиле заключается в том, что такая система полностью копирует работу двигателя на бензине. Газ поступает из баллона к редуктору в жидком состоянии, после чего он преобразовывается в парообразную форму и поступает к газовым форсункам. Они располагаются на рампе и соединяются с впускным коллектором посредством высокотемпературного шланга и штуцера. Контроль времени их открытия и закрытия осуществляется посредством электронного блока управления газового оборудования.

Функционирует система следующим образом:

  1. При запуске двигателя происходит его работа от топливной системы на бензине до момента прогрева не менее 35-40 градусов.
  2. После этого автоматически осуществляется переход на функционирование от газа. Время перехода занимает доли секунд, и порой определить процесс можно по соответствующему щелчку.
  3. Газ из редуктора уже в парообразной форме поступает в рампу. В определенные периоды времени происходит автоматическое открытие форсунок для подачи газа во впускной коллектор, где осуществляются его смешивание с воздухом и дальнейшее поступление в цилиндр через впускной клапан.
  4. Цикл работы повторяется. Время открытия и закрытия форсунок не является постоянным и зависит от скорости движения и наличия нагрузки. Управляется автоматически от ЭБУ.

Существенное отличие ГБО 4-го поколения от предыдущих версий в том, что оно функционирует в автоматическом режиме. Именно поэтому такая система получила огромную популярность и занимает лидирующие позиции по количеству продаж даже сегодня. На сайте купить ГБО 4-го поколения можно за разную стоимость, так как установки выпускаются в широком ценовом сегменте и отличаются производительностью и эксплуатационным ресурсом составных деталей.

Почему ГБО 4-го поколения имеет большую популярность: преимущества

Появление газобаллонного оборудования имеет большой успех благодаря характерным ему преимуществам. К ним относятся следующие:

  1. Работа системы происходит в автоматическом режиме. ГБО осуществляет переключение как с бензина на газ, так и обратно, что зачастую происходит в следующих случаях: закончился газ в баллоне или обороты коленчатого вала превышают отметку в 4-4,5 тысячи об. в минуту.
  2. Оборудование отличается доступной стоимостью, но при этом надежностью и качеством.
  3. Мотор эффективно работает за счет того, что ГБО полностью повторяет работу двигателя на бензине.
  4. Оборудование управляется электронным блоком, и благодаря распределенному впрыску снижается расход газа, который зависит от режима работы ДВС.
  5. Для ГБО характерны минимальные потери мощности, что практически неощутимо во время езды.

По сравнению с бензином, расход газа на ГБО 4-го поколения выше всего на 10%. При этом важно учитывать, что стоимость голубого топлива в 2 раза меньше, чем цена на бензин. Установочный комплект ГБО 4-го поколения, в который входят такие важные конструктивные узлы, как редуктор, форсунки, электронный блок и газовый баллон с мультиклапаном, обойдется дороже, чем предыдущие системы. Но при этом он не только прослужит дольше, но еще и продлит ресурс двигателя на вашем автомобиле. Газобаллонное оборудование 4-го поколения является оптимальным вариантом, обеспечивающим автомобиль качественными эксплуатационными характеристиками.

константин

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Как пользоваться мобильным при... - константин (+243)
Как выгодно и быстро продать а... - константин (+348)
Где онлайн обменять электронну... - константин (+181)
вавада зеркало - константин (+213)
Как правильно подготовить маши... - константин (+148)
История проституток Москвы... - Антон Сурков (+220)
Регистрация ООО - константин (+167)
Как гражданину Республики Бела... - константин (+164)
Выбираем хорошее авто... - константин (+178)
Какие прогнозы на чемпионат Ев... - константин (+209)
бухгалтерский аутсорсинг и юри... - константин (+248)
Очистители воздуха от Панасони... - константин (+230)
Типы дорожных знаков... - константин (+245)
Преимущества газосиликатных бл... - константин (+665)
Освещение для прихожей... - константин (+683)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке