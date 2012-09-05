Популяризации газобаллонного оборудования поспособствовал ряд достоинств, которые сочетают в себе эти установки. Одной из главных причин является значительная экономия на топливе при эксплуатации автомобиля. Кроме того, газ не выделяет в атмосферу вредные вещества, положительно влияет на двигатель, увеличивая его ресурс, а также исключает необходимость постоянного контроля топлива в бензобаке. Многие автовладельцы уже установили ГБО, но есть еще и те, кто только планирует это сделать. Для современных автомобилей с инжекторными типами двигателей предлагаются установки ГБО 4-го поколения, которые имеют множество преимуществ. Именно такие системы считаются одними из самых надежных среди всех существующих поколений.

Принцип функционирования ГБО 4-го поколения

Преимущество использования газобаллонного оборудования на автомобиле заключается в том, что такая система полностью копирует работу двигателя на бензине. Газ поступает из баллона к редуктору в жидком состоянии, после чего он преобразовывается в парообразную форму и поступает к газовым форсункам. Они располагаются на рампе и соединяются с впускным коллектором посредством высокотемпературного шланга и штуцера. Контроль времени их открытия и закрытия осуществляется посредством электронного блока управления газового оборудования.

Функционирует система следующим образом:

При запуске двигателя происходит его работа от топливной системы на бензине до момента прогрева не менее 35-40 градусов. После этого автоматически осуществляется переход на функционирование от газа. Время перехода занимает доли секунд, и порой определить процесс можно по соответствующему щелчку. Газ из редуктора уже в парообразной форме поступает в рампу. В определенные периоды времени происходит автоматическое открытие форсунок для подачи газа во впускной коллектор, где осуществляются его смешивание с воздухом и дальнейшее поступление в цилиндр через впускной клапан. Цикл работы повторяется. Время открытия и закрытия форсунок не является постоянным и зависит от скорости движения и наличия нагрузки. Управляется автоматически от ЭБУ.

Существенное отличие ГБО 4-го поколения от предыдущих версий в том, что оно функционирует в автоматическом режиме. Именно поэтому такая система получила огромную популярность и занимает лидирующие позиции по количеству продаж даже сегодня. На сайте купить ГБО 4-го поколения можно за разную стоимость, так как установки выпускаются в широком ценовом сегменте и отличаются производительностью и эксплуатационным ресурсом составных деталей.

Почему ГБО 4-го поколения имеет большую популярность: преимущества

Появление газобаллонного оборудования имеет большой успех благодаря характерным ему преимуществам. К ним относятся следующие:

Работа системы происходит в автоматическом режиме. ГБО осуществляет переключение как с бензина на газ, так и обратно, что зачастую происходит в следующих случаях: закончился газ в баллоне или обороты коленчатого вала превышают отметку в 4-4,5 тысячи об. в минуту. Оборудование отличается доступной стоимостью, но при этом надежностью и качеством. Мотор эффективно работает за счет того, что ГБО полностью повторяет работу двигателя на бензине. Оборудование управляется электронным блоком, и благодаря распределенному впрыску снижается расход газа, который зависит от режима работы ДВС. Для ГБО характерны минимальные потери мощности, что практически неощутимо во время езды.

По сравнению с бензином, расход газа на ГБО 4-го поколения выше всего на 10%. При этом важно учитывать, что стоимость голубого топлива в 2 раза меньше, чем цена на бензин. Установочный комплект ГБО 4-го поколения, в который входят такие важные конструктивные узлы, как редуктор, форсунки, электронный блок и газовый баллон с мультиклапаном, обойдется дороже, чем предыдущие системы. Но при этом он не только прослужит дольше, но еще и продлит ресурс двигателя на вашем автомобиле. Газобаллонное оборудование 4-го поколения является оптимальным вариантом, обеспечивающим автомобиль качественными эксплуатационными характеристиками.