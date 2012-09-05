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Преимущества светодиодных ламп
31 Января 2022
Теги: авто

Светодиодным лампам стремительными темпами удается вытеснить с рынка обычные лампы. Нашу сферу жизни все больше наполняет использование светодиодных ламп благодаря своему преимуществу. Светодиодные лампы по своим свойствам существенно отличаются от галогеновых ламп и ламп накаливания.
Главное свойство светодиодных ламп заключается в том, что они более экономичные. В отличие от ламп накаливания, светодиоды потребляют в несколько раз меньше электроэнергии при одинаковой яркости. В автомобильной сфере применения это ощутимо снижает бортовую сеть автомобиля, существенно снижая расход топлива.

Второе свойство светодиодных ламп заключается в том, что у них имеется большая надежность, а также устойчивость к вибрациям. Благодаря такой характеристики светодиодные лампы могут нормально работать в сложных условиях, таких как неровность дорожного полотна. При частых циклах включения и выключения не происходит обрыва спирали, чем чаще всего страдают лампы накаливания.

Автомобильные светодиодные лампы имеют малую инерционность. Таким образом, они могут загораться сразу при поступлении питания. Лампы накаливания же загораются только после разогрева спирали, а для этого требуется некоторое количество времени.

Тысячи автомобилистов уже смогли оценить неоспоримые преимущества светодиодных ламп. Польза и яркость таких ламп дает им явное преимущество перед привычными в использовании лампами накаливания и галогенными. Светодиодные лампы представляются в большом выборе оттенков, а также различаются по техническим параметрам, маркировке и назначению.

Рассмотрим светодиодные лампы h4. Автомобильные лампы с цоколем h4 предназначаются для установки в фары ближнего и дальнего света. Светодиодные лампы h4 продаются у нас уже более 10 лет. За этот период магазину удалось собрать обширную статистику по наиболее надежным лампам. В нашем ассортименте имеются самые белые (светодиодные лампы h4), лампы белого света и молочного оттенка. Одной светодиодной лампе удается дать световой поток равный 4300 Люмен. По статистике, для самого яркого головного света используются лампы со световым потоком от 4000 до 4500 Люмен. Лампы с таким показателем имеют не только красивый внешний вид, но и испускают освещение, которое благоприятно подходит даже на мокрой дороге.
На нашем сайте подробно предоставлены технические параметры светодиодных ламп, фотографии и инструкции по замене. Также можно ознакомиться с отзывами покупателей, которые уже используют светодиодные лампы h4. При заказе товаров стоимостью более 3000 предусмотрена бесплатная доставка в любую точку РФ. Также можно получить​ кэшбек​ до 20% от стоимости товара.

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