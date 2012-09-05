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Преимущества портала казино Лев
25 Октября 2020
Теги: Игры

Преимущества портала казино Лев

В казино Лев играть может каждый гость портала и авторизованный клиент. Вы можете тестировать аппарат в демонстрационном режиме, чтобы избежать серьезных ошибок в игре на деньги. После регистрации на сайте igrat-v-avtomaty.co вам станут доступны ставки, турниры и лотереи, в которых можно выиграть денежные призы.

Настольные и карточные симуляторы представлены в отдельном разделе. Вы можете испытать удачу в режиме лайв-казино с живым дилером. Данный режим доступен только авторизованным клиентам, поскольку игра ведется на реальные деньги.


Игра на реальные деньги

Регистрация занимает несколько минут и открывает новые возможности. Вы можете пополнять депозит с помощью карты, а после выигрыша выводить деньги на нее же. Достаточно заполнить форму с указанием электронного адреса и пароля, чтобы создать профиль. Также вы можете авторизоваться через социальные сети, но чтобы в числе первых узнавать важные новости из жизни портала стоит подписаться на рассылку.

При заполнении профиля указывайте реальные данные: фамилия, имя, отчество, адрес проживания и мобильный номер, платежные реквизиты. Перед запросом на вывод выигрыша нужно пройти процедуру верификации, и предоставить на проверку сканы документов.


Система лояльности портала

Для привлечения новых клиентов и удержания постоянных игроков администрация казино Лев использует бонусы. При регистрации каждый новичок получает бездепозитные бонусы для первых ставок, которые можно использовать без пополнения счета. Также заведение гарантирует щедрые поощрения за пополнение счета, приглашение друзей по ссылке или выбор определенной системы платежей.

Кэшбэк начисляется в определенном проценте от проигранной суммы на ставках. В зависимости от политики казино, возвратные деньги могут поступать на счет раз в день, еженедельно или ежемесячно. Их не нужно отыгрывать, а можно просто вывести из казино или использовать для новых ставок.

Остальные бонусы предусматривают специальные условия и сроки отыгрыша. Размер Вейджера определяет, какую сумму необходимо отыграть, прежде чем подать заявку на вывод. Если вы не успеете выполнить условия Вейджера, бонусы и заработанные деньги будут аннулированы.


Преимущества виртуального казино Лев

Сайт обеспечивает круглосуточный доступ, что позволяет игрокам делать ставки в любое время суток. Членом клуба может стать любой совершеннолетний человек, который заполнит специальную форму на главной странице портала. Если раньше вам бы пришлось тратить время и деньги на поездку в наземный зал, то сегодня крутить барабаны можно в не выходя из дома.

В случае блокировки основного портала стоит использовать зеркало казино Лев, которое является копией основного домена. Зеркало подключено к единой базе данных, что позволяет зайти в личный кабинет, принимать участие в турнирах и совершать финансовые операции.

Если у вас появились проблемы или вопросы, необходимо обратиться в службу технической поддержки. Специалисты работают круглосуточно без выходных, чтобы в кратчайшие сроки устранять неполадки и восстанавливать комфортные условия. На портале казино Лев можно использовать банковскую карту Виза, Мастеркард или электронные кошельки Киви, Вебмани, онлайн-банкинг для пополнения депозита и вывода выигрыша.


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