На улицах крупных и небольших городов часто можно увидеть грузовые автомобили Hyundai, перевозящие всевозможные грузы в кузове или фургоне. Что говорит о популярности это автотранспортного средства в качестве малотоннажного грузовика.

Действительно, когда возникает необходимость в перевозке мебели, доставке стройматериалов для ремонта или квартирном переезде, чаще всего это осуществляется с помощью ГАЗели или грузовичков Hyundai.

Популярность этого средства передвижения объясняется его преимуществами, благодаря которым у машины просто нет достойных конкурентов, способных столь же эффективно справится с перевозкой малотоннажных грузов.

Экономичность

Расходы на транспортировку грузов формируются с учетом нескольких факторов. Среди которых ключевое значение имеет стоимость израсходованного топлива. А по этому показателю Hyundai HD 72 значительно выигрывает у многих других грузовиков.

Стоимость запчастей для корейского грузовика заметно ниже, чем для аналогичных по параметрам европейских и американских транспортных средств. Их не нужно заказывать и доставлять из-за границы, они есть всегда в продаже. Поэтому эксплуатация, машин Hyundai серии HD и их ремонт не является дорогим. А это также влияет на стоимость услуг по перевозке грузов для заказчиков.

Высокая Грузоподъемность

Hyundai HD 72 со своей грузоподъемностью в 4,1 – 4,5 тонн, на первый взгляд не в состоянии конкурировать с транспортными средствами с большой грузоподъемностью.

Однако следует учесть, что в большинстве случаев требуется перевозка небольших грузов. Заказывать для этого грузовики МАЗ, MAN, Scania грузоподъемностью 8-15 тонн нецелесообразно. Если вспомнить, что грузоподъемность Газели всего 1, 5 тонны, то оказывается, что Hyundai HD 72- это самый оптимальный вариант.

К тому же, правила грузоперевозок запрещают проезд многих большегрузных грузовиков по городским улицам. Для грузовичков Hyundai же эти запреты не помеха.

Маневренность

В отличие от многих других грузовых автомобилей «кореец» отлично маневрирует на узких улицах и переулках, с легкостью разворачивается во дворах, где прочая техника физически не сможет этого сделать. Hyundai HD 72 сможет подъехать почти к самому подъезду, несмотря на то, что зачастую городские дворы заставлены легковыми автомобилями.

Надежность

Hyundai HD 72 способен доставить груз в указанный срок даже по дорогам, состояние которых далеко от идеального. Хорошая проходимость этого грузовика позволяет ему не бояться грунтовых проселочных дорог, глубоких луж и ям на дорогах.

Скорость доставки

Благодаря своей маневренности и компактным размерам корейские грузовички уютно себя чувствует на загруженных городских дорогах. При необходимости этот автомобиль легко может объехать пробки на дорогах по объездным путям.

Поэтому, заказывая Hyundai HD 72 для перевозки грузов, можно не сомневаться, что они будут доставлены в нужное место за минимальное время.

Все указанные преимущества сделали корейский грузовик востребованным на рынке грузоперевозок. А наличие большого количества модификаций (Hyundai HD 78) позволяет этому автомобилю справляться с самыми различными задачами.



