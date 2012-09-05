Японский автомобильный бренд не перестает радовать автолюбителей, предлагая прекрасные новинки. Если вы боитесь снежной целины, весенней распутицы, песчаных барханов или затяжных подъемов, непременно обратите внимание на пикап, который преодолеет все препятствия и поможет перенести неудобства поездки. Это Mitsubishi L200, на котором вы сможете путешествовать комфортно с любой поклажей. Внешне данная модель нельзя называть выдающейся. Скорее, наоборот, заметны некоторые дизайнерские просчеты. Особенно в глаза попадает задний борт округленной формы. Может быть это тонкий маркетинговый ход, использованный дизайнерами. В некоторых комплектациях возможна дополнительная установка бампера, который придется купить отдельно. Если вам нужен внедорожник с клиренсом, избежать расходов на бампер не удастся. Другие варианты прикрепить трос на заднюю часть авто отсутствуют.



Несмотря на неоднозначный дизайн модель обладает выдающимися техническими характеристиками. Пара турбо-дизельных агрегата, установленные под капотом этого пикапа имеют 2.4-литровый объем. Кроме этого следует отметить шестиступенчатую МКПП и цепной ГРМ-привод. Мощность движка достигает 154 л.с. А показатель максимальной скорости составляет 169 км/ч. На каждые сто километров пикап расходует 7.7 литров топлива. Полноприоводная система позволяет добиться максимальных возможностей силовых установок. Среди других преимуществ необходимо выделить наличие межколесной и межосевой блокировки, пониженную передачу и выбор режимов передвижения.



Mitsubishi L200 имеет мощную раму, оснащенную рессорами. Следует отметить и надежный корпус пикапа, изготовленный из высокопрочной марки стального сплава. Расход топлива у данной модели достаточно скромный. Обслуживание пикапа стоит недорого, он ремонтопригоден и очень надежен. При передвижении на трассах пикап показывает плавность хода, а управляемость достаточно высокая даже если ваш кузов абсолютно пустой. Дефекты на дорогах для такого авто не проблема, над ними он будто плывет. Необходимо отметить и безупречную сборку салона, отличающегося своей вместительностью. В этом деле пикап лидирует в своем классе.



Посадочные проемы вместе с креслами достаточно широкие и удобные, имеют боковую поддержку. Внутри установлены 2-зонный климат-контроль, датчики дождя и света, 12-вольтная розетка и несколько USB-разъемов. Для установки видеокамеры инженеры компании выбрали задний борт. Приборная панель пикапа хорошо читается, а сенсорный экран вместе с блоком климат-контроля расположены в доступной зоне. Что же касается разных регуляторов и кнопок, они надежно спрятаны от глаз. Система безопасности данной модификации состоит из антипробуксовки, устройства курсовой устойчивости семи шторок и подушек. Кроме этого разработчики использовали умную электронику EBD и ABS.

